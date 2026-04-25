„Mindig beragyogta a szobát” – 17 éves lány halt szörnyet a hétvégi horrorbalesetben

Tragikus baleset rázta meg a derbyshire-i közösséget: életét vesztette egy 17 éves lány, akit a hatóságok Summerként azonosítottak.

Szörnyű baleset áldozata lett a tinédzser lány

Halálos baleset

A rendőrség tájékoztatása szerint a lány utasként tartózkodott abban a Vauxhall Corsa típusú autóban, amely vasárnap este, körülbelül 23 órakor letért az útról, majd egy fának csapódott Sutton Lane-en, Sutton Scarsdale térségében. Summer a helyszínen életét vesztette. A jármű 19 éves sofőrjét őrizetbe vették, a gyanú szerint veszélyes vezetés okozta halált, valamint súlyos sérülést is okozott.

A fiatal lány családja megrendítő szavakkal emlékezett meg róla. Édesanyja szerint Summer „életvidám, beszédes és rendkívül közvetlen lány volt, aki szeretett a figyelem középpontjában lenni”. Hozzátette, lánya céltudatos volt, tudta, mit szeretne elérni az életben.

Summer nemrég kezdett dolgozni a McDonald's-nál, amit izgatottan várt, emellett főiskolán tanult építőipari szakon. Különösen az asztalosmunka érdekelte, és a tervei szerint mostohaapjával, Juliannel szeretett volna együtt dolgozni a jövőben. Szabadidejében szívesen járt éttermekbe, sok időt töltött barátaival, és nagy szeretettel gondoskodott állatairól. Különösen három lova állt közel hozzá, amelyeket édesanyjával együtt gondozott, emellett kutyáit is nagyon szerette.

Családcentrikus volt, rajongott két húgáért, Bonnie-ért és Belláért. Szülei szerint „imádott lánya, testvére, unokahúga és unokatestvére volt mindenkinek”. Édesapja úgy emlékezett rá, mint aki „mindig mosolygott, és beragyogta a szobát, ahová belépett”. Elmondása szerint Summer szeretett sütni-főzni, videókat készíteni, focimeccsekre járni, valamint gyakran segített a házimunkában is, derül ki a Mirror cikkéből.