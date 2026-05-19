Most jött a bejelentés: fordulatot hoz az időjárás, erre nem számítottunk

A következő napokban kegyes lesz hozzánk az időjárás, egyre melegebb napok jönnek. Futó záporokra azért még készülni kell az előrejelzések szerint!

Időjárás előrejelzés: egyre többször megmutatja magát a nap

A következő napok időjárása

Kedden a reggeli párás, helyenként ködös idő megszűnését követően többórás napsütésben lesz részünk, amelyet gomolyfelhők tarkítanak. Néhol zápor, zivatar is kialakulhat. A délutáni órákra 20-23 fokig melegszik a levegő.

Szerdán többnyire napos idő várható, időnként megnövekvő gomolyfelhőzettel, de számottevő csapadék nélkül. Az északi, északkeleti szél többfelé élénk lehet. A csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között valószínű.

Csütörtökön a napsütést gomolyfelhők zavarhatják meg, emellett elszórtan futó záporok is kialakulhatnak. Az északi szél élénk marad, a hőmérséklet délutánra 20-25 fok közé emelkedik - írja a Köpönyeg.