Erre vártunk: nyárias meleggel és szikrázó napsütéssel kecsegtet az időjárás

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 20. 06:00
Egyre melegebb napok köszöntenek ránk. Az időjárás-előrejelzés szerint a napokban visszatér a kora nyárias meleg és a napsütés.
A zord, esős napok után végre kiderült az ég, az időjárás-előrejelzés szerint pedig a következő napokban ismét kora nyári melegre és napsütésre lehet számítani.

Az időjárás-előrejelzés ismét kora nyárias meleget ígér / Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Ilyen időjárás várható a napokban

Szerdán ragyogó napsütés várható kevés gomolyfelhővel, inkább csak az Alpokalján fordulhat elő zápor. Az ÉNy-i szél megerősödik, és 20 és 25 fok közötti, kellemes hőmérséklet ígérkezik.

Csütörtökön továbbra is sok napsütés valószínű, főleg délután gomolyfelhőkkel, de csapadékra kicsi az esély. Élénk marad a légmozgás, mialatt 24 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.

Pénteken folytatódik a napos, gomolyfelhős időjárás, csak néhol fordul elő csapadék. Már 21 és 27 fok között mozoghat a hőmérséklet délután.

Szombaton kellemes májusi időre van kilátás sok napsütéssel, délután gomolyfelhőkkel. Továbbra is kicsi az esély záporra, mialatt 25 fok köré melegszik a levegő - írja a Köpönyeg.

 

