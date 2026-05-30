Így vasalhatsz be százezreket a légitársaságokon, ha tönkreteszik a nyaralásodat!

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 30. 11:00
Kíméletlen razziákkal indítják a nyári szezont a magyar hatóságok, hogy elejét vegyék a repülőtereken rendszeresen kicsúcsosodó horrorisztikus állapotoknak. Zéró toleranciát hirdettek a járatkésések és járattörlések miatt. Mutatjuk mit tehetsz, ha mégis pórul jársz a reptéren!
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és az illetékes kormányhivatalok bejelentették, hogy kiemelt, célzott ellenőrzéshullámot indítanak a légitársaságokkal szemben. A cél egyértelmű: zéró tolerancia a felelőtlen járatkésésekkel, az utasok cserbenhagyásával és a jogsértésekkel szemben. De mit tehetsz te, ha a várva várt álomnyaralásod mégis rémálommá válik a reptéri aszfalton?

A nyári szezonban az illetékes hatóságok is kiemelten ellenőrzik a légitársaságokat, de te sem vagy tehetetlen, ha egy járatkésés vagy járattörlés miatt csúszik a nyári vakációd! 
Zsebbe vágó jogok: Akár 600 euró is ütheti a markodat egy járatkésésnél!

Ha a járatodat törlik, vagy a repülőgép 3 órát meghaladó késéssel érkezik meg a célállomásra, az uniós szabályok értelmében kemény százezreket vasalhatsz be a légitársaságon. A kártérítés összege a repülési távolságtól függően 250 és 600 euró (körülbelül 100 000 – 240 000 forint) között mozog fejenként.

A cégek persze azonnal megpróbálnak kibújni a fizetés alól rendkívüli körülményekre, például időjárásra vagy sztrájkra hivatkozva. Ám ha a hiba technikai jellegű, vagy a személyzet hiánya miatt alakult ki a káosz, a pénz visszajár. 

Fontos tudni: ha a késés meghaladja az 5 órát, jogod van teljesen elállni az utazástól, és a társaság köteles a jegyed teljes árát megtéríteni.

 

Így ne hagyd magad: Bukd el a járatod, ne a pénzed!

Ha órákra ott ragadsz a terminálon, ne ess pánikba, hanem kövesd a túlélési útmutatót:

  • Ingyen ellátás: A légitársaságnak kötelessége ételt, italt és szükség esetén szállodai elhelyezést is biztosítani számodra.
  • Gyűjtsd a blokkokat: Ha a cég nem segít, vedd meg magadnak a szendvicset és a vizet, de minden számlát őrizz meg, mert utólag fillérre pontosan visszaigényelheted az összeget.
  • Alternatív útvonal: Járattörlésnél kötelesek felajánlani a legkorábbi másik gépet vagy a jegyár visszatérítését.

A kártérítési igényt első körben mindig közvetlenül az érintett légitársaság online felületén kell benyújtani. Ha lepattintanak, fordulj a Budapest Főváros Kormányhivatala fogyasztóvédelmi osztályához, vagy bízd a munkát profi, sikerdíjas utasjogi követeléskezelő cégekre.

Ne hagyd, hogy meglopják a pihenésre szánt idődet!

 

