Így vasalhatsz be százezreket a légitársaságokon, ha tönkreteszik a nyaralásodat!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és az illetékes kormányhivatalok bejelentették, hogy kiemelt, célzott ellenőrzéshullámot indítanak a légitársaságokkal szemben. A cél egyértelmű: zéró tolerancia a felelőtlen járatkésésekkel, az utasok cserbenhagyásával és a jogsértésekkel szemben. De mit tehetsz te, ha a várva várt álomnyaralásod mégis rémálommá válik a reptéri aszfalton?
Ha a járatodat törlik, vagy a repülőgép 3 órát meghaladó késéssel érkezik meg a célállomásra, az uniós szabályok értelmében kemény százezreket vasalhatsz be a légitársaságon. A kártérítés összege a repülési távolságtól függően 250 és 600 euró (körülbelül 100 000 – 240 000 forint) között mozog fejenként.
A cégek persze azonnal megpróbálnak kibújni a fizetés alól rendkívüli körülményekre, például időjárásra vagy sztrájkra hivatkozva. Ám ha a hiba technikai jellegű, vagy a személyzet hiánya miatt alakult ki a káosz, a pénz visszajár.
Fontos tudni: ha a késés meghaladja az 5 órát, jogod van teljesen elállni az utazástól, és a társaság köteles a jegyed teljes árát megtéríteni.
Ha órákra ott ragadsz a terminálon, ne ess pánikba, hanem kövesd a túlélési útmutatót:
A kártérítési igényt első körben mindig közvetlenül az érintett légitársaság online felületén kell benyújtani. Ha lepattintanak, fordulj a Budapest Főváros Kormányhivatala fogyasztóvédelmi osztályához, vagy bízd a munkát profi, sikerdíjas utasjogi követeléskezelő cégekre.
Ne hagyd, hogy meglopják a pihenésre szánt idődet!
