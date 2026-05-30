Halálos buszbaleset Pécs mellett: aerobikos gyerekeket szállított a jármű

Ahogy arról a Bors is beszámolt, brutális baleset történt Pécs és Hird között. Egy utasokat szállító busz először fának rohant, majd az árokba sodródott. A sofőr azonnal meghalt. A járművön a vezetővel együtt 28-an utaztak, közülük 25-en gyerekek voltak.

A buszon 28-an utaztak: a PSN Zrt. fiatal aerobik sportolói, edzőik és kísérő szüleik – versenyre tartottak. A jármű Budapest felé haladva tisztázatlan körülmények között áttért a szembejövő sávba. A PSN Zrt. a baleset után azonnal lemondta a versenyen való további részvételt.

A Bama.hu információi szerint a sofőr rosszul lett vezetés közben, emiatt térhetett le az útról. A mentők nagy erőkkel érkeztek a helyszínre. Jelenleg teljes útzár van érvényben, a forgalmat Vasas irányába terelik. 23 sérültről érkezett információ. Néhányan súlyosabb sérüléseket szenvedtek – például comb- vagy medencetörést –, a sérültek többsége azonban szerencsére csak könnyebb sérülésekkel került kórházba.

Pécs polgármestere, Péterffy Attila megrendülten reagált az esetre, és a város teljes támogatásáról biztosította az érintetteket. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset miatt indított büntetőeljárást.