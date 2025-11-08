Késik a járat? Ez az egyetlen dolog, amit semmiképp se tegyél!

Sokszor előfordul, hogy izgatottan érkezünk a repülőtérre, majd közlik velünk: késik a járat.
Pontosan ez történt az amerikai Brittany Anassal is, amikor hálaadás alkalmából indult Palm Springsbe. Mivel több órás késést jeleztek, beült a lounge-ba, evett egyet, és közben a közösségi médiát böngészte.
Nem sokkal később azonban érkezett az üzenet: a járatot mégsem törölték, és a beszállókapuk hamarosan záródnak. Brittany alig értette, mi történik, de szerencsére futócipő volt rajta, így teljes erőből sprintelt a kapuhoz.
Kevesen tudják, hogy a járatkésések nemcsak hosszabbodhatnak, hanem rövidülhetnek is, vagyis előfordulhat, hogy a repülő végül mégsem késik. Ez különösen azért fontos, mert ha valaki a korai késésjelzés miatt messze megy a beszállókaputól, könnyen lemaradhat a gépről, ha hirtelen megváltozik az indulási idő.
A légitársaságok érdeke, hogy minimalizálják a késéseket – magyarázza Anton Radchenko, az AirAdvisor alapítója:
A járatok késése visszafordítható, ha a késés eredeti okát a vártnál gyorsabban megoldják. Például előfordulhat egy mechanikai hiba vagy torlódás a levegőben, amelyet a vártnál rövidebb idő alatt elhárítanak.
Ez az időjárási zavarokra is igaz. Ezért nem érdemes teljesen megbízni az első késésről szóló üzenetben, mert a helyzet bármikor megváltozhat – írja az AOL.
Radchenko így foglalja össze a legfontosabb tanácsát:
A késés kivárásakor, a bejelentés ellenére, tartsuk magunkat az eredeti menetrendhez. Maradjunk a kapu közelében, és rendszeresen ellenőrizzük a frissítéseket.
