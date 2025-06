Jön a nyári repülőőrület! Rekordforgalom az égen – meg tudjuk úszni késés nélkül?

Forrás: HUNGAROCONTROL

A keleti országrészben a légtér szerkezetét is átalakították, hogy több repülőgép tudjon áthaladni rajta, de a reggeli műszakokat is megerősítették, mert jellemzően ez a napszak a budapesti repülőtér legforgalmasabb időszaka. A modernizáció is folyamatos: az irányítási rendszer a közelmúltban szoftverfrissítésen esett át. Az új funkciók megkönnyítik az irányítók munkáját, ezért a hatékonyságuk is nő, ami a járatkésések csökkentését szolgálja.

Ennek ellenére a kihívás óriási. Tavaly nyáron például egy rendkívüli forgalmi csúcsnapon óránként több mint 150 járat lépett be a magyar légtérbe, vagyis percenként két új gép jelentkezett be a frekvenciára. Idén nyáron ennél még nagyobb munkaterhelésre számítanak a HungaroControlnál, ami próbára teszi a társaság kapacitásait. Ugyanakkor az alapos, előrelátó tervezéssel és tervezéssel elébe mentek a kihívásoknak: minden tőlük telhetőt megtettek, és az előttünk álló időszakban meg is tesznek azért, hogy csökkentsék a járatkéséseket úgy, hogy az utasbiztonság és a szolgáltatás minősége se szenvedjen csorbát.