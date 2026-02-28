Megérkezett a tavasz, napokon belül közel 20 fok lesz

Már hétvégén tavaszias jó idő lesz, de marad is a jövőhétre. Végre megindult felfelé a hőmérő higanyszála.

Már hétvégére megérkezik a tavasz. / Fotó: Pexels

Már hétvégére megérkezik a tavasz

Szombat: Derült és fátyolfelhőkkel színezett idő ígérkezik, eső nélkül. A délkeleti szél sokfelé megerősödhet. Délután 9–15 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.

Vasárnap: A magas- és gomolyfelhők mellett hosszabb napos időszakok várhatók. A déli irányból fújó szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmelegebb órákban 12 és 17 fok közé emelkedhet a hőmérséklet.

Hétfő: A reggeli ködfoltok feloszlása után fátyolfelhőkkel átszőtt, napfényes és száraz időre készülhetünk. A déli szél időnként élénkebbé válhat. A nappali csúcshőmérséklet 12–15 fok között alakul - írja a Köpönyeg.

Kedd: Gyengén vagy közepesen felhős ég mellett többórás napsütés várható, csapadék nélkül. Hajnalban -3 és +3 fok közé hűl a levegő, délutánra 13–18 fokig melegszik fel.