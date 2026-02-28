Világvége-hangulat: brutális szupercella csapott le hazánkban - Galéria

Hátborzongató látvány fogadta a Tolna vármegyei Simontornya környékén élőket: sötét, örvénylő felhők tornyosultak az égbolton, a táj fölé és egy szupercella is kialakult. A drámai jelenetet lencsevégre kapta egy magyar viharvadász. A képek világvége hangulatot idéznek, akár egy katasztrófafilm képkockái.
A látványos szupercella nem más, mint egy égi jelenség, a zivatarok egyik legerősebb és legveszélyesebb típusa. A szupercella különlegessége, hogy a belsejében egy tartósan forgó feláramlás alakul ki. Ehhez erős légköri instabilitás, nagy hőmérséklet-különbség és jelentős szél szükséges. Ha minden feltétel adott, a zivatar „életre kel”, és akár órákon át fennmaradhat, miközben jégesőt, orkánerejű széllökéseket, felhőszakadást is hozhat. Ha földet ér, akkor tornádó is kialakulhat, bár ez Magyarországon ritka.
A Simontornya melletti mezők fölött most is egy klasszikus, üllőszerűen szétterülő viharfelhő rajzolódott ki. A horizontot zöldes-szürkés árnyalat borította, ami gyakran erős jégeső közeledtére utal. Bár a jelenség ijesztő volt, a természet erejének lenyűgöző oldalát is megmutatta. A viharvadász képei tanúsítják: Magyarországon is kialakulhatnak olyan extrém időjárási helyzetek, amelyek percek alatt változtatják meg az égbolt arcát.
