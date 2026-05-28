Egyszerre félelmetes és káprázatos felhőket hozott magával a zivataros időjárás – galéria

A szerdai zivataros időjárás ismét megmutatta a természet erejét Magyarországon. Az ország több pontján alakultak ki heves záporok és zivatarok, amelyeket intenzív villámlás, erős széllökések és helyenként felhőszakadás kísért. A labilis, nedves légtömeg kedvezett a gyorsan fejlődő zivatarcellák kialakulásának, amelyek látványos felhőformációkat is produkáltak.

Balatonszemest sem kerülte el a tegnapi zivatar / Fotó: MetFigyelő/ Facebook/ Tóth Piros

A viharok érkezését sok helyen hatalmas peremfelhők jelezték előre. Ezek a sötét, alacsonyan húzódó felhők a zivatarcellák elején jelennek meg, és gyakran viharos széllökésekkel együtt vonulnak végig a tájon. Több amatőr fotós és időjárás-rajongó is megörökítette a drámai látványt, amely különösen a Dunántúlon és a Balaton térségében volt látványos.

Üllőfelhők is megjelentek a zivataros időjárás során

A magasba törő zivatarfelhők tetején üllőfelhők is kialakultak. Ezek a hatalmas, szétterülő felhőformák akkor jönnek létre, amikor a zivatarfelhő eléri a légkör felsőbb, stabilabb rétegeit, és már nem tud tovább emelkedni. Az üllő alakú képződmények gyakran több tíz kilométeres távolságból is jól láthatók, és a legerősebb zivatarok jellegzetes kísérői.

A tegnapi vihar előtti perceket többen is megörökítették, mi pedig készítettünk a leglátványosabb képekből egy galériát amit itt tudsz megnézni: