Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Csanád, Emil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Egyszerre félelmetes és káprázatos felhőket hozott magával a zivataros időjárás – galéria

vihar
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 15:45
viharfelhőzivataridőjárás
Heves viharok és különleges felhőformációk tették emlékezetessé a szerdai időjárást Magyarországon, több helyen erős széllökések és villámlás is kísérte a front érkezését. A zivatarok előtt megjelenő látványos peremfelhők, valamint a magasba tornyosuló üllőfelhők sok amatőr fotóst is megihlettek.
Bors
A szerző cikkei

A szerdai zivataros időjárás ismét megmutatta a természet erejét Magyarországon. Az ország több pontján alakultak ki heves záporok és zivatarok, amelyeket intenzív villámlás, erős széllökések és helyenként felhőszakadás kísért. A labilis, nedves légtömeg kedvezett a gyorsan fejlődő zivatarcellák kialakulásának, amelyek látványos felhőformációkat is produkáltak.

zivatar
Balatonszemest sem kerülte el a tegnapi zivatar / Fotó: MetFigyelő/ Facebook/ Tóth Piros

A viharok érkezését sok helyen hatalmas peremfelhők jelezték előre. Ezek a sötét, alacsonyan húzódó felhők a zivatarcellák elején jelennek meg, és gyakran viharos széllökésekkel együtt vonulnak végig a tájon. Több amatőr fotós és időjárás-rajongó is megörökítette a drámai látványt, amely különösen a Dunántúlon és a Balaton térségében volt látványos.

Üllőfelhők is megjelentek a zivataros időjárás során

A magasba törő zivatarfelhők tetején üllőfelhők is kialakultak. Ezek a hatalmas, szétterülő felhőformák akkor jönnek létre, amikor a zivatarfelhő eléri a légkör felsőbb, stabilabb rétegeit, és már nem tud tovább emelkedni. Az üllő alakú képződmények gyakran több tíz kilométeres távolságból is jól láthatók, és a legerősebb zivatarok jellegzetes kísérői.

A tegnapi vihar előtti perceket többen is megörökítették, mi pedig készítettünk a leglátványosabb képekből egy galériát amit itt tudsz megnézni: 

Galéria: Izolált vihar felhők
1/10
Üllős zivatarfelhő mammatusokkal a szerdai vihar előtt Bugyin. Forrás: MetFigyelő/ Facebook/ Valóczki Zsuzsanna

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu