Kiderült: ilyen időjárással búcsúzik a tavasz

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 29. 06:30
Többnyire napos, hétvégén azonban már csapadékos idő várható.

Habár a hét utolsó munkanapján még marad a többnyire derült időjárás, a hétvégére csapadék várható. Pénteken azonban még a száraz, napsütötte időnek köszönhetően továbbra is nyugodt napunk lesz, maximum a helyenként megélénkülő északnyugati szél okozhat csak némi zavart. Reggel 10, délután 25 fok körüli értékekre számíthatunk. 

Nyugodt időjárással fordulunk a hétvégére / Fotó: Köpönyeg

 

Hétvégi időjárás: érkezik az eső

Szombaton a napos időt főként az ékszakkeleti tájakon zavarhatja meg majd felhő, ott bizony zápor is előfordulhat. Emellett a szél is tovább erősödik. Délután kánikula várható, akár 29 fokos csúcshőmérsékletet is mérhetünk - írja a Köpönyeg.

Vasárnap megérkezik a zivatar. A HungaroMet három vármegyére (Győr-Moson-Sopronra, Vasra és Zalára) citromsárga, elsőfokú riasztást adott ki:

Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

A csapadék ellenére marad a meleg idő is: délután akár 28 fokot is mérhetünk a tavasz utolsó napján. 
 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
