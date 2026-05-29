Kiderült: ilyen időjárással búcsúzik a tavasz

Habár a hét utolsó munkanapján még marad a többnyire derült időjárás, a hétvégére csapadék várható. Pénteken azonban még a száraz, napsütötte időnek köszönhetően továbbra is nyugodt napunk lesz, maximum a helyenként megélénkülő északnyugati szél okozhat csak némi zavart. Reggel 10, délután 25 fok körüli értékekre számíthatunk.

Nyugodt időjárással fordulunk a hétvégére / Fotó: Köpönyeg

Hétvégi időjárás: érkezik az eső

Szombaton a napos időt főként az ékszakkeleti tájakon zavarhatja meg majd felhő, ott bizony zápor is előfordulhat. Emellett a szél is tovább erősödik. Délután kánikula várható, akár 29 fokos csúcshőmérsékletet is mérhetünk - írja a Köpönyeg.

Vasárnap megérkezik a zivatar. A HungaroMet három vármegyére (Győr-Moson-Sopronra, Vasra és Zalára) citromsárga, elsőfokú riasztást adott ki:

Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

A csapadék ellenére marad a meleg idő is: délután akár 28 fokot is mérhetünk a tavasz utolsó napján.

