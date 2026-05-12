Borzalom, ami az országra lecsap: 14 vármegyére adtak ki riasztást

A hét második munkanapján is folytatódik a borongós, csapadékos, esős és záporos időjárás, aminek következtében az ország egyes részein jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Délelőtt még sokfelé marad borongós az idő, több helyen esővel, záporokkal. Néhol jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. További zavaró tényező lesz majd a sokfelé erős, helyenként akár viharos északnyugati szél is, aminek következtében a csúcshőmérséklet 15-23 fok közé esik majd vissza.
A HungaroMet Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém, Győr-Moson-Sopron és Pest vármegyék kivételével elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki országszerte a következő szöveggel:
Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.