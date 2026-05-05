Földrengés rázta meg Horvátországot, Magyarországon is érezni lehetett

A Richter-skála szerinti 4,1-es erősségű földrengést mértek kedden hajnalban Kelet-Horvátországban, Eszéktől mintegy 30 kilométerre észak-északkeletre, a Kopácsi-rét térségében - közölte a horvát szeizmológiai szolgálat.
A rengést 2 óra 35 perckor rögzítették a szeizmográfok. Epicentruma a Kopácsi-rét területén volt, hipocentruma - vagyis a földmozgás kiindulási pontja - mintegy 13 kilométeres mélységben helyezkedett el. Az epicentrumhoz legközelebb eső nagyobb települések Vörösmart, 7,6 kilométerre, és Kiskőszeg, 9 kilométerre voltak.
A földrengés intenzitását az epicentrumban az európai makroszeizmikus skála szerint V. fokozatúnak becsülték. A földmozgást Kelet-Horvátország szélesebb térségében, valamint Magyarországon és Szerbiában is érezni lehetett. Az epicentrum mintegy 61 kilométerre kelet-délkeletre volt Pécstől, és 17 kilométerre nyugat-délnyugatra a szerbiai Zombortól.
Károkról vagy sérültekről nem érkezett jelentés.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.