Érezni lehetett a lökéseket Csongrádnál – utórengésektől tartanak a helyiek

Szerda hajnalban egy 4,1 magnitúdójú földrengés rázta fel a Csongrád városában és a környező településeken élőket. A rengéseket sokak biztonsági kamerái rögzítették, néhol félelmetes pillanatokat megörökítve. És bár sokan a lakosok közül csak egy hangos morajlásról számoltak be, mások még órákkal később is ébren voltak a földrengés élménye miatt.

Sokan érezték a földrengést Fotó: GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda

Így élték meg az emberek a hajnali földrengést

Sokan ébredtek fel riadtan a rengésre, és voltak, akik később sem tudtak visszaaludni. Az alábbiakban a legmegrázóbb beszámolókat gyűjtöttük össze.

Barbara csongrádi tanyáján is érezte a hátborzongató rengést.

Olyan volt, mint egy mély morgás

– mondta Barbara, akinek az elmondása szerint a földmozgás bár rövid ideig tartott, de jól lehetett hallani és érezni, ahogy a lökések végigfutnak a felszínen.

Sándor Körösladányban él, ahol szintén érezni lehetett a rengést:

Már ágyban feküdtem, de még nem aludtam, amikor hirtelen lökéseket éreztem, mintha belerúgtak volna az ágyba, vagy erősebben meglökték volna. A lambéria és a padlásfeljáró is recsegett

– számolt be a történtekről. Hozzátette, hogy amikor később rákeresett az interneten, akkor realizálódott csak számára, hogy valóban földrengés volt.

Kezdetben 3,9-esnek jelölték az eseményt, amit később frissítettek 4,1-re

– számolt be Sándor.

Judit Szentes külterületén él, és szintén felébredt a rengésre. Azt mondja, olyan zaj kísérte, amit soha nem fog elfelejteni.

Egy hatalmas, robbanásszerű hangot hallottam, majd az ágy is megrándult alattam, a ház pedig szabályosan recsegett. A szívem elég hevesen vert, mert egy pillanatra tényleg azt hittem, hogy valami felrobbant a közelben

– idézte fel a történteket. Hozzátette, hogy bár a földmozgás rövid ideig tartott, még órákkal később is nyugtalan volt.

Most már minden apró neszre felkapom a fejem, félek, hogy lesz utórengés

– nyilatkozta lapunknak.