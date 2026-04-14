5,7-es erősségű földrengés rázta meg Nevadát

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 16:01
Az első nagy rengést több mint 100 utórengés követte.

Több mint 100 földrengést észleltek Nevada azon régiójában, ahol a föld lassan ketté szakad. A szeizmikus aktivitás egy 5,7-es erősségű földrengéssel kezdődött, amely hétfőn helyi idő szerint 18:30-kor történt, azóta több tucatnyi rengést észleletek. A legutóbbi, 2,0-ás erősségű földrengést kedden reggel rögzítették.

Földrengés volt Nevadában.
Földrengés volt Nevadában.
Fotó: Shutterstock/DestinaDesign

A hatóságok szorosan figyelik a földrengés után helyzetet

Több mint 6100 ember számolt be remegésről a legnagyobb földrengést követően. Sok helyi lakos azt mondta, hogy otthonaik rázkódtak az 5,7-es erősségű földrengés során. Jelentős károkról vagy sérülésekről egyelőre nem számoltak be.

A legerősebb földrengés nyomán Nyugat-Nevada nagy részén, beleértve Renót is, valamint Észak-Kalifornia egyes részein is rengéseket jelentettek. A kezdeti földrengést követően perceken belül több tucat utórengés volt tapasztalható. A hatóságok szorosan figyelemmel kísérik a helyzetet, mivel az elkövetkező órákban továbbra is előfordulhatnak utórengések - írta a Daily Mail.

A Silver Lake közelében található epicentrum a Basin and Range tartományban található, egy hatalmas régióban, amely az Egyesült Államok nyugati részének nagy részére kiterjed. Ezen a területen a földkéreg fokozatosan nyúlik és vékonyodik, ami gyakori szeizmikus aktivitást okoz. Ahogy a kéreg szétválik, repedések, úgynevezett vetők alakulnak ki, és ezek mentén a mozgás földrengéseket okoz.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu