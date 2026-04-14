5,7-es erősségű földrengés rázta meg Nevadát

Több mint 100 földrengést észleltek Nevada azon régiójában, ahol a föld lassan ketté szakad. A szeizmikus aktivitás egy 5,7-es erősségű földrengéssel kezdődött, amely hétfőn helyi idő szerint 18:30-kor történt, azóta több tucatnyi rengést észleletek. A legutóbbi, 2,0-ás erősségű földrengést kedden reggel rögzítették.

A hatóságok szorosan figyelik a földrengés után helyzetet

Több mint 6100 ember számolt be remegésről a legnagyobb földrengést követően. Sok helyi lakos azt mondta, hogy otthonaik rázkódtak az 5,7-es erősségű földrengés során. Jelentős károkról vagy sérülésekről egyelőre nem számoltak be.

A legerősebb földrengés nyomán Nyugat-Nevada nagy részén, beleértve Renót is, valamint Észak-Kalifornia egyes részein is rengéseket jelentettek. A kezdeti földrengést követően perceken belül több tucat utórengés volt tapasztalható. A hatóságok szorosan figyelemmel kísérik a helyzetet, mivel az elkövetkező órákban továbbra is előfordulhatnak utórengések - írta a Daily Mail.