Rejtélyes betegséget vizsgálnak Bécsben, az ebola gyanúja is felmerült

Egy személynél, aki néhány nappal ezelőtt tért vissza Ugandából, ebolára utaló tüneteket észleltek. Az első teszt ugyan negatív lett, de a beteget továbbra is kezelés alatt tartják.
A tartományi egészségügyi igazgatóság közleményt adott ki az ebolagyanús eset kapcsán:
Az Urfahr-Umgebung körzetből származó személyt a betegség tüneteinek kivizsgálása céljából kórházba szállították fekvőbeteg-ellátásra. Mivel az illető hétfőn tért vissza Ugandából, amelyet jelenleg az aktuális ebolajárvány sújt, az orvosi irányelveknek megfelelően elkülönítették és kezelték.
Az első vérminta azonban nem mutatta ki ebola-fertőzést. Mivel ezt az előzetes eredményt egy második mintával még meg kell erősíteni, az érintett személyt egyelőre elkülönítik - írja a krone.at.
Csütörtök este emellett megkezdték a kontaktkutatást is. A kezelőorvosok szerint a beteg állapota stabil, ugyanakkor fertőző betegek szállítására alkalmas speciális transzporttal egy bécsi szakkórházba szállították át.
