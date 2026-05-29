Rejtélyes betegséget vizsgálnak Bécsben, az ebola gyanúja is felmerült

Egy személynél, aki néhány nappal ezelőtt tért vissza Ugandából, ebolára utaló tüneteket észleltek. Az első teszt ugyan negatív lett, de a beteget továbbra is kezelés alatt tartják.

Az ebolagyanú részletei

A tartományi egészségügyi igazgatóság közleményt adott ki az ebolagyanús eset kapcsán:

Az Urfahr-Umgebung körzetből származó személyt a betegség tüneteinek kivizsgálása céljából kórházba szállították fekvőbeteg-ellátásra. Mivel az illető hétfőn tért vissza Ugandából, amelyet jelenleg az aktuális ebolajárvány sújt, az orvosi irányelveknek megfelelően elkülönítették és kezelték.

További minta szükséges

Az első vérminta azonban nem mutatta ki ebola-fertőzést. Mivel ezt az előzetes eredményt egy második mintával még meg kell erősíteni, az érintett személyt egyelőre elkülönítik - írja a krone.at.

Csütörtök este emellett megkezdték a kontaktkutatást is. A kezelőorvosok szerint a beteg állapota stabil, ugyanakkor fertőző betegek szállítására alkalmas speciális transzporttal egy bécsi szakkórházba szállították át.