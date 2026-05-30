Durván betámadták a Megasztár énekesnőjét – Videóban üzent a gyűlölködőknek

A Megasztár 5 egykori kedvence ma már sikeres édesanya és bokszedző Kanadában, valamint hatalmas követőtábort épített ki a TikTokon. Néhány videójában azonban angolul szólt a követőihez, ami valamiért teljesen felbőszítette a magyar kommentelők egy részét. Lakatos Yvette nem hagyta magát, és egy határozott videóban tette tisztába a tényeket.

A Megasztár énekesnője visszavágott

Yvette az egyik TikTok-videója alatt kapta meg a bicskanyitogató kérdést: „Már nem tudsz magyarul?” A Megasztár 5 egykori kedvencénél ezen a ponton telt be a pohár, és kőkeményen visszavágott a beszólásra.

Elmesélem az életem történetét röviden. Magyarországon születtem, és 5 éves voltam, amikor Kanadába költöztünk a családommal. Ami azt jelenti se írni se olvasni, és beszélni se tudtam jól magyarul, mivel Kanadában nőttem fel. Szüleimmel beszéltem magyarul, de azt se helyesen. 14-15 éves voltam, amikor úgy döntött a családom, hogy visszaköltözünk Magyarországra. Ez volt a Megasztáros korszakom. Összesen 10 évet éltem otthon, és 2019-ben újra visszaköltöztünk Kanadába. Ami azt jelenti, hogy az egész életem alatt több időt töltöttem itt, mint Magyarországon.

– védte meg magát az énekesnő, aki azt is hozzátette, férjével és gyerekével sem magyarul beszélnek otthon.

„Többet beszéltem angolul, mint magyarul valaha az életemben. Mellékesen a férjem nem beszél magyarul, angolul kommunikálunk, ami azt jelenti, hogy a gyerekemmel is angolul kommunikálunk. Amikor csak én beszélek hozzá, akkor általában azt magyarul. Egyedül a szüleimmel, és a húgommal beszélek magyarul. Azon kívül a munkahelyemen angolul beszélek, olvasni angolul olvasok, és a tévét is úgy nézem. Kanadában élek b*szódj meg! 95%-ban az életemben angolul beszélek. Úgyhogy az én k*rva anyámat, mert nekem jobban esik néha angolul beszélni. Ha magyarul akarok mondani valamit, akkor magyarul fogom mondani, előfordult már. Ha angolul, akkor pedig angolul!”

– jelentette ki Lakatos Yvette.