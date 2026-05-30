Durván betámadták a Megasztár énekesnőjét – Videóban üzent a gyűlölködőknek

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 30. 08:00
Súlyos kritikák kereszttüzébe került. A Megasztár énekesnőjét betámadták a TikTok kommentelők. Lakatos Yvette-nél azonban betelt a pohár: egy dühös videóban osztotta ki a rosszakaróit, tisztázva a múltját és a családi hátterét.
A Megasztár 5 egykori kedvence ma már sikeres édesanya és bokszedző Kanadában, valamint hatalmas követőtábort épített ki a TikTokon. Néhány videójában azonban angolul szólt a követőihez, ami valamiért teljesen felbőszítette a magyar kommentelők egy részét. Lakatos Yvette nem hagyta magát, és egy határozott videóban tette tisztába a tényeket.

A Megasztár énekesnője visszavágott

Yvette az egyik TikTok-videója alatt kapta meg a bicskanyitogató kérdést: „Már nem tudsz magyarul?” A Megasztár 5 egykori kedvencénél ezen a ponton telt be a pohár, és kőkeményen visszavágott a beszólásra.

Elmesélem az életem történetét röviden. Magyarországon születtem, és 5 éves voltam, amikor Kanadába költöztünk a családommal. Ami azt jelenti se írni se olvasni, és beszélni se tudtam jól magyarul, mivel Kanadában nőttem fel. Szüleimmel beszéltem magyarul, de azt se helyesen. 14-15 éves voltam, amikor úgy döntött a családom, hogy visszaköltözünk Magyarországra. Ez volt a Megasztáros korszakom. Összesen 10 évet éltem otthon, és 2019-ben újra visszaköltöztünk Kanadába. Ami azt jelenti, hogy az egész életem alatt több időt töltöttem itt, mint Magyarországon.

védte meg magát az énekesnő, aki azt is hozzátette, férjével és gyerekével sem magyarul beszélnek otthon.

„Többet beszéltem angolul, mint magyarul valaha az életemben. Mellékesen a férjem nem beszél magyarul, angolul kommunikálunk, ami azt jelenti, hogy a gyerekemmel is angolul kommunikálunk. Amikor csak én beszélek hozzá, akkor általában azt magyarul. Egyedül a szüleimmel, és a húgommal beszélek magyarul. Azon kívül a munkahelyemen angolul beszélek, olvasni angolul olvasok, és a tévét is úgy nézem. Kanadában élek b*szódj meg! 95%-ban az életemben angolul beszélek. Úgyhogy az én k*rva anyámat, mert nekem jobban esik néha angolul beszélni. Ha magyarul akarok mondani valamit, akkor magyarul fogom mondani, előfordult már. Ha angolul, akkor pedig angolul!”

– jelentette ki Lakatos Yvette.

@yvettelakatos1 Replying to @evi3213 ♬ original sound - Yvette Lakatos

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
