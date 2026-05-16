Szenzációs áttörés: depresszió ellen kontaktlencse!

A tudósok szerint a depresszió kezelésére tervezett kontaktlencsék ugyanolyan hatékonyak lehetnek, mint a Prozac nevű antidepresszáns gyógyszer. Legújabb információk szerint a lencsék enyhe elektromos jeleket küldenek az agyba a retinán keresztül, hogy stimulálják a depresszióval összefüggő agyi területeket.

A depresszió ellen kifejlesztettek egy forradalmi kontaktlencsét / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

A depresszió kezelésére újabb szintet léptek a tudományban

Dél-koreai kutatók depressziós egereken tesztelték az eszközt. Három hét használat után a rágcsálók jóval kevesebb depressziós tünetet mutattak. A kutatás vezetője, Jang-Ung Park, a Yonsei University tudósa azt mondta:

A munkánk teljesen új korszakot nyithat az agyi betegségek szemen keresztüli kezelésében.

Szerinte a gyógyszermentes technológia hatalmas reményt jelenthet nemcsak a depresszió, hanem a szorongás, a drogfüggőség és a szellemi hanyatlás kezelésében is.

A jelenlegi depressziókezelések, mint például a gyógyszerek, az elektrosokk-terápia vagy az agyi implantátumok az agy hangulatért felelős területeire hatnak. Mivel a retina kapcsolatban áll ezekkel az agyi régiókkal, a kutatók úgy gondolták, a szem ideális „bejárat” lehet az agy stimulálására.

Ez az első alkalom, hogy kontaktlencsét alkalmaztak agyi rendellenesség kezelésére.

A kutatók puha, átlátszó lencséket készítettek beépített elektródákkal, amelyek két elektromos jelet küldenek a retinára. Ezek csak akkor aktiválódnak, amikor egy meghatározott agyi területen találkoznak.

A depressziós egerek napi 30 percig viselték a lencséket. A kutatók szerint viselkedésük hasonló mértékben javult, mint azoké az állatoké, amelyek fluoxetint, a Prozac hatóanyagát kapták.

Az agyi vizsgálatok azt mutatták, hogy a kezelés helyreállította az agy bizonyos területei közötti kapcsolatot, valamint 47 százalékkal növelte a szerotoninszintet a kezeletlen depressziós egerekhez képest.

A szakértők hangsúlyozták, hogy az új technológiát még embereken is alaposan tesztelni kell, mielőtt piacra kerülhetne - írja a The Sun.