KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Mózes, Botond névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szenzációs áttörés: depresszió ellen kontaktlencse!

kontaktlencse
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 16. 14:00
kutatásdepresszió
"A munkánk teljesen új korszakot nyithat az agyi betegségek szemen keresztüli kezelésében" - nyilatkozta a kutatás vezetője, Jang-Ung Park.
Amy Mans
A szerző cikkei

A tudósok szerint a depresszió kezelésére tervezett kontaktlencsék ugyanolyan hatékonyak lehetnek, mint a Prozac nevű antidepresszáns gyógyszer. Legújabb információk szerint a lencsék enyhe elektromos jeleket küldenek az agyba a retinán keresztül, hogy stimulálják a depresszióval összefüggő agyi területeket.

alt=A depresszió ellen kifejlesztettek egy forradalmi kontaktlencsét
A depresszió ellen kifejlesztettek egy forradalmi kontaktlencsét / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

A depresszió kezelésére újabb szintet léptek a tudományban

Dél-koreai kutatók depressziós egereken tesztelték az eszközt. Három hét használat után a rágcsálók jóval kevesebb depressziós tünetet mutattak. A kutatás vezetője, Jang-Ung Park, a Yonsei University tudósa azt mondta:

A munkánk teljesen új korszakot nyithat az agyi betegségek szemen keresztüli kezelésében.

Szerinte a gyógyszermentes technológia hatalmas reményt jelenthet nemcsak a depresszió, hanem a szorongás, a drogfüggőség és a szellemi hanyatlás kezelésében is.

A jelenlegi depressziókezelések, mint például a gyógyszerek, az elektrosokk-terápia vagy az agyi implantátumok az agy hangulatért felelős területeire hatnak. Mivel a retina kapcsolatban áll ezekkel az agyi régiókkal, a kutatók úgy gondolták, a szem ideális „bejárat” lehet az agy stimulálására.

Ez az első alkalom, hogy kontaktlencsét alkalmaztak agyi rendellenesség kezelésére.

A kutatók puha, átlátszó lencséket készítettek beépített elektródákkal, amelyek két elektromos jelet küldenek a retinára. Ezek csak akkor aktiválódnak, amikor egy meghatározott agyi területen találkoznak.

A depressziós egerek napi 30 percig viselték a lencséket. A kutatók szerint viselkedésük hasonló mértékben javult, mint azoké az állatoké, amelyek fluoxetint, a Prozac hatóanyagát kapták.

Az agyi vizsgálatok azt mutatták, hogy a kezelés helyreállította az agy bizonyos területei közötti kapcsolatot, valamint 47 százalékkal növelte a szerotoninszintet a kezeletlen depressziós egerekhez képest.

A szakértők hangsúlyozták, hogy az új technológiát még embereken is alaposan tesztelni kell, mielőtt piacra kerülhetne - írja a The Sun.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu