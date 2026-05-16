Hogyan gondozzuk az epret szüret után?

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 16. 14:15
Miután leszedtük a zamatos, piros epreket, könnyen azt hihetjük, hogy egy időre véget értek a kerti teendők. Pedig az ágyások ilyenkor is igénylik a törődést, különösen akkor, ha jövőre is bőséges, édes termést szeretnénk. Mutatjuk, mire érdemes odafigyelni az eperszedés után.
A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, hogy a termés betakarítása után nem gondozzuk tovább a töveket. Az eper szüret után fejleszti ki azokat a rügyeket, amelyekből a következő év virágai és termései fejlődnek majd ki. Ha ilyenkor nem kap megfelelő gondozást, akkor jövőre gyengébb, apróbb szemekre számíthatunk. Mutatjuk, mire kell még figyelni!

Az eperszedés utáni is fontos a növény gondozása.
Ismered az eper gondozásának legfőbb lépéseit?
Tisztítsuk meg a területet

Az ágyás gyommentesítése a legfontosabb feladat, de vigyázzunk arra, hogy ne használjunk kapát, mert azzal elvághatjuk az indákat. Helyette kézzel távolítsuk el a hívatlan vendégeket. Közben szedjük le a beteg, száraz vagy elszíneződött leveleket is. Ezeket vigyük a komposztra.

Vágjuk vissza a leveleket

Amennyiben az állomány már idősebb, vagy betegség jeleit látjuk a növényeken, vágjuk vissza a leveleket a szüret után 10 centis magasságban. Ez drasztikusnak tűnhet, de segít abban, hogy teljesen új életre kelhessen a szár. Munka közben vigyázzunk a tő közepére.

Döntenünk kell a szaporításról

Az eper rengeteg indát növeszt, ezeken fejlődnek ki az újabb növények. Ha nincs szükségünk új tövekre, akkor vágjuk le azokat, mert rengeteg energiát emésztenek fel. De ha szaporítani szeretnénk, akkor hagyjuk meg a legerősebbeket, és egy kevés földdel segítsük a gyengébbek meggyökeresedését.

Továbbra is igényli a vizet az eper

A szüret utáni időszak általában a nagy nyári aszály idején van. Az epernek ilyenkor is szüksége van a vízre, különösen a rügyképződés idején, ezért ne hagyjuk csontszárazon a földjét. A mérsékelt, de rendszeres öntözés létfontosságú, ha bőséges termést szeretnénk a következő szezonra is.

Biztosítsuk megfelelő tápanyagot

A termésképzés rengeteg energiát kivesz a tövekből, ezért segítsük a regenerálódásukat érett komposzttal vagy speciális szamócának szánt műtrágyával. A káliumban gazdag tápanyagok támogatják a rügyek beérését.

Védjük a betegségektől

Tavasszal és nyár elején jelenhet meg a szamócaatka és a levélfoltosság. Előbbire utalhat, ha a levelek összezsugorodnak, sárgásbarnává válnak, széleik pedig felkunkorodnak, míg utóbbi esetén kerek, lilás vagy vörösesbarna foltok jelennek meg. Vizsgáljuk át a növényeket, és szükség esetén megfelelő permetezőszerrel védekezzünk.

Időnként frissítsük a mulcsot

Az eper alá terített szalma idővel lebomolhat, és ha túl sok nedvességet tart meg a tövek körül, könnyen gombásodást okozhat. Ellenőrizzük az állapotát, és szükség esetén cseréljük le a talajtakarót.

Készítsük fel a hidegre

Bár még a fagyok messze vannak, fontos, hogy a növények egészségesek legyenek az őszi szezonra. Jobban bírják majd a hideget, ha feltöltögetjük a sorokat úgy, hogy a gyökérnyak ne kerüljön a felszínre - írja a Fanny magazin.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
