"Mély, depressziós időszak volt" – Luna végre elárulta: így szakítottak Azahriah-val!

Azahriah és Luna kapcsolata már 2022-ben kiállt egy brutális próbát. Akkor a teljes hazai sajtót bejárta a hír, hogy a fiatal énekes az egyik koncertje után egy rajongójával gabalyodott össze egy ToiToi vécé mögött. Luna akkor még megbocsátott Azinak, ám a bizalom végleg megtörhetett, mivel kicsit később az influenszer egyik videója alatt egy kíváncsi kommentelő robbantotta a bombát a kérdésével: „Tudtad, hogy megcsal a barátod?” Luna nem kertelt, egyetlen frappáns válasszal tette egyértelművé, hogy már rég nincsenek együtt: „Tudtad, hogy nincs barátom?”

Ezért szakított Azahriah és Luna

Luna most részletesen elmesélte Youtube-csatornáján, hogyan alakult át a szerelem csendes barátsággá köztük Azahriah-val. A lány azt sem tagadja, hogy komoly depresszióval küzdött az önállósodás rögös útján.

2021-ben ismerkedtünk meg és utána három évig voltunk együtt. Ez alatt nagyon jó volt a kapcsolatunk, nyilván voltak hullámvölgyek, de tök jól elvoltunk. Utána úgy alakult, hogy 2024 év vége felé kezdtünk eltávolodni egymástól. Egy közös albérletben laktunk, ott lejárt a szerződés, én visszamentem Törökbálintra és ő is visszament ahonnan jött

– kezdte Luna, majd így ecsetelte ezt az időszakot:

Ettől már egy kicsit kezdtünk eltávolodni egymástól, de nem volt semmi veszekedés, semmi rossz érzés, csak így kezdett átmenni baráti kapcsolatba ez az egész. Én ezt amúgy nehezebben éltem meg. Ekkor volt az, hogy megvettem Vilit (Luna tehene), és kiköltöztem vidékre, mert nem akartam Törökbálinton lakni. Ez volt nekem egy mélyebb, depressziósabb időszak, és akkor kezdhettek el spekulálni azon, hogy mi vajon együtt vagyunk-e. Akkor még papíron együtt voltunk, csak eltávolodtunk. Ebben a depressziós időszakban nekem nagyon sokat segített az, hogy ott van Vili, ott vagyok az állatok közelében, az hogy reggel korán kelek, kitakarítok, csinálom a dolgomat. Ez segített nekem az önállósodásban. Ezt egy abszolút rossz időszaknak tudom be, mert ez olyan volt, hogy van is meg nincs is. De már inkább nincs. Addig eszkalálódott, hogy 2025 januárjában az új évet sem együtt töltöttük

– jelentette ki Luna, aki ezekkel a sorokkal zárta a témakört: „Ezt a szakítást a sors hozta, az élet hozta nem egy nagy veszekedés, nem egy megcsalás, semmi ilyen konkrét indok nem volt. Csak kétfele ment az utunk (...) Volt már betervezve egy utazás februárra Ecuadorba, oda elmentünk 3 hetet kint voltunk, baráti kapcsolat volt köztünk. Így történ ez a szakítás.”