Hogyan szállítsunk kerékpárt autóval?

Válasszuk a járműhöz

A szállítás legfontosabb eleme a megfelelő kerékpártároló, amiből speciálisan, a saját gépjárművünkre szerelhetőt válasszunk. Léteznek tetőre, a csomagtér ajtajára és vonóhorogra tehető eszközök, az ideálisról pedig az autó kezelési útmutatójában olvashatunk.

Limitáltan terhelhető

Azért is fontos utánanézni a saját járművünk műszaki adatainak, mert a vonóhorognak és a tetőnek is van egy maximális teherbírása, amit nem szabad túllépni. Erre akkor kerülhet sor, ha nehezebb eszközt, például elektromos biciklit szeretnénk szállítani.

Össze fognak majd illeni?

Még mielőtt megvásárolnánk egy konkrét kiegészítőt, próbáljuk ki, azaz ne csak az autót, de a kerékpár(oka)t is vigyük magunkkal. Ezzel tesztelhetjük a rendszert, és kiderülhet, hogy a járműre és a bicikli vázára is illeszkedik-e tartó.

Rögzítés és leszerelés

A használat során a legfontosabb dolog a rögzítés: elsőként a bicikli vázát rögzítsük a tartóhoz, ha pedig ez fix, jöhetnek a kerekek. Nagyon fontos, hogy az érzékenyebb és levehető részeket, például a lámpákat, a kosarakat vagy az akkumulátort szedjük le.

Ellenőrizzük indulás előtt

A biciklik csomagtartóra szerelhető tartóit el kell látni jól világító lámpákkal, hiszen az autó eredeti fényforrását könnyen kitakarhatják a biciklik. A külön elhelyezett extra fényeket mindig ellenőrizzük indulást előtt!

Legyen mindig látható

A vonóhorogra vagy hátsó ajtóra rögzített tartó esetén a rendszámtábla láthatósága is csökkenhet. Ha egyáltalán nem látszik a betű- és számsor, helyezzük át az eredeti táblát a kerékpárszállítóra, vagy igényeljünk kiegészítő rendszámtáblát.

Mérjük le a szélességet

Ha hátulra tesszük a kétkerekűket, szélesebb és hosszabb lesz az autó. A hazai jogszabályok szerint hátrafelé max. 1 méter, oldalirányba max. 40 centire lóghat ki a rakomány, ami 2,5 méternél nem lehet szélesebb.

Számít a kocsi magassága

A tetőcsomagtartón oldalirányba tilos túllógni, előre és hátra 40-40 cm a megengedett. A tetőn szállított biciklik az autó magasságával együtt nem léphetik át a 4 métert. A túlnyúló részeket mindegyik esetben jelölni kell.