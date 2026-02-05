Kontaktlencse miatt vakult meg egy édesanya

Kontaktlencse miatt vesztette el a látását jobb szemére egy nő, miután nem megfelelően hordta azt. Azt mondja, ez az időszak nehéz volt számára, de megtanulta a leckét.

A kontaktlencse sokak számára könnyedséget okoz, azonban ha nincs megfelelően viselve, hatalmas károkat képes okozni

Kontaktlencse okozott vakságot az anyánál

A 36 éves brit ápolónő, Katie Carrington, akinek négy gyermeke van, egyik szemére megvakult, ugyanis a kontaktlencséjét, amelyet naponta ki kellett volna szednie, két héten keresztül hordta.

2025 augusztusában egy éjjel, amikor az ágyában feküdt, az egyik szeme lüktetni és könnyezni kezdett. Reggel azonban elviselhetetlen fájdalomra ébredt, ami mint mondja, sokkal rosszabb volt, mint a szülés. Akkor vette észre, hogy jobb szemére egyáltalán nem lát.

Az édesanya 16 éves korában állapították meg, hogy szemüvegre van szüksége, majd 17 éves korától fogva kontaktlencsét hordott. Rossz szokása lett, hogy éjszakai programok után nem vette ki azokat, és hetekig viselte ugyanazokat a lencséket.

Nagyon ostoba voltam – helytelenül használtam a kontaktlencséimet. Először is, bulikba mentem, és éjszaka nem vettem ki őket, aztán pedig túl sokáig, egy-két hétig viseltem őket, megvártam, amíg a szemem nagyon kiszáradt, és csak akkor vettem ki és cseréltem őket.

- idéz fel az esetet Katie, majd hozzáteszi, hogy mindezt kényelemből tette, mivel elég rossz a látása.

A fájdalmas ébresztő azonban mindent megváltoztatott: Katie jobb szemére egyáltalán nem látott, és az orvosok akkor még nem tudták megmondani, hogy valaha visszanyeri-e a látását a sérült szemére. Elmagyarázták, hogy baktérium kerülhetett a kontaktlencséjébe, ami fertőzést okozott, és ez vezetett a vaksághoz.

Fontolóra vette, hogy otthagyja a munkáját, mivel nem tudott már vezetni, és pánikba esett attól, hogy hogyan fog alkalmazkodni a részleges látásvesztéshez. A mindennapi élet és a háztartás vezetése is hihetetlenül nehézkessé vált, úgy érezte, az ő hibája, ha valamit a földre öntött, mert nem látta, mit csinál.

A mindennapi feladatok olyan nehézkessé váltak.

- idézi fel a nehéz időszakokat.

Szerencsére látása fokozatosan javult, és öt hét múlva visszatért a normális szintre. Carrington most arra buzdít másokat, hogy jól gondolják meg, mielőtt hosszabb ideig viselnék a kontaktlencséket- olvasható a Daily Mail cikkében.