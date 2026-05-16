Horror Kiskunlacházán: kigyulladt egy hatalmas családi ház, majd néhány háznyira megtörtént az iszonyat

Egy százötven négyzetméteres családi házban ütött ki tűz Kiskunlacházán, a Szent Imre utcában. A mentőhelikopter már a helyszínen.

Mentőhelikoptert riasztottak: kigyulladt egy családi ház Kiskunlacházán, majd néhány háznyira megtörtént az iszonyat Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

Mentőhelikoptert riasztottak: kigyulladt egy családi ház Kiskunlacházán, majd néhány háznyira megtörtént az iszonyat

A ráckevei önkormányzati tűzoltókat követően a szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltók is a helyszínre, értek, két vízsugárral fékezték meg a lángokat. Az egységek az utómunkálatok közben átszellőztetik az épületet. A tűz nem érte el a tetőtér-beépítést - írja a katasztrófavédelem.

A katasztrófavédelem beszámolója szerint azonban a családi ház tüzétől néhány háznyira sokkal nagyobb a baj, miután két gépkocsi karambolozott a Szent Imre utcában, a Ráckevei utca közelében. Összesen hatan utaztak a járművekben, amelyeket a ráckevei önkormányzati tűzoltók áramtalanítottak.

A balesethez az egység és a társhatóságok járművei mellett mentőhelikopter is érkezett, az érintett útszakaszt lezárták a beavatkozás idejére

- közölték.

