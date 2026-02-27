Így teszed tönkre a látásod – erre biztos nem gondoltál eddig

A szemünk a legfontosabb érzékszervünk, amit a legjobban féltünk. Sokszor azonban úgy teszünk a látásromlásért, hogy nem is tudunk róla. Összeszedtünk 7 rossz szokást, amire mostantól még jobban érdemes figyelnünk!
Egyes hétköznapi szokások észrevétlenül gyorsíthatják a szem romlását.
A képernyőidő, az UV-sugárzás és a kontaktlencse helytelen használata különösen megterhelő.
Néhány tudatos változtatással hosszú távon is megóvhatod a szemed egészségét.
A látásunk olyan kincs, amit csak akkor kezdünk igazán értékelni, amikor már valami nincs rendben vele. Pedig rengeteg apró, ártalmatlannak tűnő szokás lassan, észrevétlenül ronthatja a szemünk állapotát. Olyanok is, amelyekre talán sosem gondoltál volna. Ha szeretnéd elkerülni a látásromlást, érdemes számba venned, mi minden árthat a szemednek a hétköznapokban.
A látásromlás okai: 7 dolog, amit rosszul csinálsz
Alább hét olyan rossz szokásra hívjuk fel a figyelmed, amellyel veszélyezteted a látásod.
Nem jársz rendszeresen szemvizsgálatra A legtöbben csak akkor mennek el szemészhez, ha már az utca túloldalára sem látnak el, pedig a szem betegségei sokszor észrevétlenül alakulnak ki. A szürkehályog és az úgynevezett makuladegeneráció (a szem ideghártyáját, közelebbről a sárgafoltot károsító betegségcsoport – a szerk.) hosszú ideig tünetmentes lehet, de egy egyszerű szemvizsgálat segíthet időben felfedezni a bajt. Évente járj el szemészetre, még akkor is, ha nincs szemüveged!
Túl sok időt töltesz képernyő előtt Ma már elkerülhetetlen, hogy órákat töltsünk a számítógép előtt. A munka, a tanulás és a szórakozás is sokakat odaköt. A hosszú ideig tartó monitorhasználat azonban szemfáradtságot, homályos látást, fejfájást és szemszárazságot okozhat. Ezek hatására az alvásminőségünk is romolhat. Ha egész nap képernyő előtt dolgozol, alkalmazd a 20-20-20 szabályt: 20 percenként nézz el a képernyőről 20 másodpercre egy legalább 20 láb (kb. 6 méter) távolságban lévő pontra.
Nem hordasz napszemüveget Napszemüveget nem csak divatból érdemes hordani. Az UV-sugárzás a bőröd mellett a szemlencsédet és a retinádat is károsíthatja. Lehet, hogy még fiatal vagy, és legyintesz erre, de gondolj arra is, hogy idősebb korban az UV-sugárzás növeli a szürkehályog és a makuladegeneráció kialakulásának kockázatát. Olyan napszemüveget vásárolj, amely teljes UV-védelmet nyújt, és azt se felejtsd el, hogy a káros sugarak télen is jelen vannak.
Rendszeresen dörzsölöd a szemed Néha önkéntelenül is megdörzsöljük a szemünket, ha fáradtak vagyunk, de ha ezt túl gyakran és erőteljesen tesszük, az károsíthatja a szaruhártyát. Emellett a kezeden rengeteg baktérium lehet, így a szemed dörzsölése fertőzésekhez is vezethet.
Kontaktlencsében alszol A kontaktlencse nagyszerű találmány, de ha rosszul használod, komoly szövődmények is kialakulhatnak. Az egyik leggyakoribb hiba, ha lefekvés előtt nem veszed ki. Ez megnöveli a bakteriális fertőzések esélyét és csökkenti a szem oxigénellátását, ami maradandó látáskárosodáshoz vezethet.
Rendszeresen elfelejted lemosni a sminket A lefekvés előtti sminkeltávolításra mindenképp érdemes időt szakítani, nemcsak a bőröd, hanem a szemed egészsége miatt is. A szemhéjadon maradt sminkmaradványok eltömíthetik a könnycsatornákat, irritációt, szárazságot és gyulladást okozhatnak. A rendszeresen fent hagyott szemfesték hozzájárulhat az árpa kialakulásához is.
Dohányzol A dohányzás nemcsak a tüdődre és a szívedre, hanem a szemedre is káros. A cigarettafüst irritálhatja a szemfelszínt, elősegítheti a szürkehályog kialakulását, és növelheti a makuladegeneráció kialakulásának esélyét. A dohányosok akár négyszer nagyobb eséllyel szenvednek időskori látásromlástól, mint a nem dohányzók.
