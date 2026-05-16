Senki sem várta őket: Ők a magyar válogatott NB I-es újoncai

Marco Rossi kedden kihirdette a magyar válogatott Finnország és Kazahsztán ellen készülő, 29 fős keretét. A névsorban öt újonc is helyet kapott: Kovács Bendegúz, Pécsi Ármin, Tóth Rajmund, Markgráf Ákos és Szendrei Norbert pályafutása során először kapott meghívót a nemzeti csapatba. A már lassan egy éve a Liverpoolnál pallérozódó Pécsi neve már ismerősen csenghet mindenki számára, illetve a Hollandiában megállíthatatlan 198 centis csodatini, Kovács is egyre több figyelmet kap. Az NB I-ből érkező másik három újonc azonban egyelőre kevésbé ismert a szélesebb közönség előtt. Összegyűjtöttük, mit érdemes tudni a magyar válogatott újoncairól.

Markgráf Ákos (balra), Tóth Rajmund (középen) és Szendre Norbert (jobbra) a magyar válogatott újoncai az NB I-ből / Fotó: Bors

Ők a magyar válogatott újoncai

Tóth Rajmund

A 22 éves győri futballista kacskaringós utat járt be a nemzeti csapatba kerülésig. Tóth tagja volt a 2024-ben kilenc év után az élvonalba feljutó ETO-nak, és azóta pedig a csapat egyik kulcsfigurájává nőtte ki magát. Sőt, a Vitális Milánnal az oldalán ma már az NB I egyik legjobb középpályás párosának számítanak. Pedig nemrég még kényszerből jobbhátvédként szerepelt Borbély Balázs együttesében, ám Paul Anton sérülése után visszakerült eredeti posztjára, ahol látványosan kivette a részét az aranyesélyes kisalföldiek szerepléséből.

Szendrei Norbert

A Nyíregyházán, majd Kispesten nevelkedő futballista 18 évesen mutatkozott be az élvonalban a Honvéd színeiben, és gyorsan alapemberré vált. Igazi áttörését azonban a 2022-es zalaegerszegi szerződése hozta meg számára.

Az idei szezonban különösen kiemelkedett a zalai együttesből, ráadásul nemcsak egyénileg nyújt remek teljesítményt, hanem a ZTE is a dobogós helyekért küzd a bajnokságban, emellett a kupadöntőig is menetelt.

Szendrei a a legtapasztaltabb újonc: 26 évesen már jelentős rutinnal rendelkezik, és a korosztályos válogatottakban is bőven szerzett tapasztalatot.

Ha jelenlegi formáját tartósan fenn tudja tartani, könnyen Marco Rossi csapatának meghatározó tagjává válhat.

Markgráf Ákos

A 20 éves felcsúti középhátvéd meghívására szinte senki sem számított, ami jól mutatja, hogy Marco Rossi valóban komolyan gondolja a válogatott fiatalítását. Markgráf ugyan még rendkívül fiatal, ennek ellenére már komoly élvonalbeli rutinnal rendelkezik: több mint ötven NB I-es mérkőzésen lépett pályára, ebből 29-et a mostani idényben játszott.