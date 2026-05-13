Megújította mobilappját az MBH Bank

A digitális pénzügyi szolgáltatások térnyerése Magyarországon – csakúgy, mint a világ fejlett piacain – töretlen. A mobilbankolás szerepe azonban nem önmagában a digitalizáció miatt vált meghatározóvá, hanem mert az emberek mindennapjai ma már elsősorban erre a csatornára épülnek, és az ügyféligényekhez való alkalmazkodás kiemelt fontosságú kell, hogy legyen minden szolgáltató számára.

forrás: MBH Bank

Az ügyfelek olyan mobilalkalmazást keresnek, ahol egyszerűen teljes kontrollt tudnak gyakorolni a mindennapi pénzügyeik felett. Ma már egyértelműen kijelenthető, hogy a mobilapp a bankolás jelenét jelenti: az ügyfelek 40 százaléka elsősorban mobilon, 25 százaléka pedig kizárólag mobilon intézi mindennapi pénzügyeit, az internetbank aránya csupán 5 százalékot tesz ki. Ez összességében pedig azt jelenti, hogy az ügyfelek 70 százalékánál a digitális csatornák jelentik az elsődleges kapcsolódási pontot a banki szolgáltatásokhoz, ami egyértelmű irányt mutat a bankszektor számára.

Miért vált kulcskérdéssé a mobilbankok fejlesztése?

Az ügyfelek a bankolást ma már ugyanazzal a felhasználóiélmény-elvárással közelítik meg, mint bármely más digitális szolgáltatást: átláthatóságot, logikus felépítést, személyre szabhatóságot és gyors reakcióidőt várnak el. A mobilbanki fejlesztések közvetlen hatással vannak az ügyfélelégedettségre és arra, milyen képet alakítanak ki a bankról, hogyan érzékelik az adott bank innovációs képességét.

A mobilalkalmazásokban leggyakrabban használt funkciók továbbra is az alap banki műveletekhez kapcsolódnak – például az egyenlegellenőrzés és az átutalások –, ugyanakkor egyre nagyobb az érdeklődés az összetettebb, kényelmet növelő megoldások iránt is.

„Egy modern mobilbanki alkalmazás feladata már nem pusztán a banki funkciók biztosítása, hanem az is, hogy intuitív módon segítse az ügyfeleket a mindennapi pénzügyeik átlátásában és kezelésében. Ezért a mobilalkalmazásunk fejlesztése nem pusztán technológiai kérdés számunkra, hanem az ügyfelek szokásainak és igényeinek megértésén alapul: nemcsak gyorsabb és stabilabb alkalmazást akartunk fejleszteni, hanem olyat, amivel maximálisan elégedettek lesznek ügyfeleink” – mondta Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese.