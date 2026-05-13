Megújította mobilappját az MBH Bank

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 13. 13:35
Az elmúlt években látványosan megerősödött a mobilbankok szerepe, az alkalmazások mára a legtöbb ügyfél számára az elsődleges banki felületté váltak. A gyors, biztonságos és bármikor elérhető digitális bankolás nem csupán kényelmi szolgáltatás, hanem alapvető elvárás. Ennek szellemében újította most meg az egységes banki mobilapplikációját az MBH Bank, hogy az még inkább a felhasználók igényeihez igazodjon.

A digitális pénzügyi szolgáltatások térnyerése Magyarországon – csakúgy, mint a világ fejlett piacain – töretlen. A mobilbankolás szerepe azonban nem önmagában a digitalizáció miatt vált meghatározóvá, hanem mert az emberek mindennapjai ma már elsősorban erre a csatornára épülnek, és az ügyféligényekhez való alkalmazkodás kiemelt fontosságú kell, hogy legyen minden szolgáltató számára.

forrás: MBH Bank

Az ügyfelek olyan mobilalkalmazást keresnek, ahol egyszerűen teljes kontrollt tudnak gyakorolni a mindennapi pénzügyeik felett. Ma már egyértelműen kijelenthető, hogy a mobilapp a bankolás jelenét jelenti: az ügyfelek 40 százaléka elsősorban mobilon, 25 százaléka pedig kizárólag mobilon intézi mindennapi pénzügyeit, az internetbank aránya csupán 5 százalékot tesz ki. Ez összességében pedig azt jelenti, hogy az ügyfelek 70 százalékánál a digitális csatornák jelentik az elsődleges kapcsolódási pontot a banki szolgáltatásokhoz, ami egyértelmű irányt mutat a bankszektor számára.

Miért vált kulcskérdéssé a mobilbankok fejlesztése?

Az ügyfelek a bankolást ma már ugyanazzal a felhasználóiélmény-elvárással közelítik meg, mint bármely más digitális szolgáltatást: átláthatóságot, logikus felépítést, személyre szabhatóságot és gyors reakcióidőt várnak el. A mobilbanki fejlesztések közvetlen hatással vannak az ügyfélelégedettségre és arra, milyen képet alakítanak ki a bankról, hogyan érzékelik az adott bank innovációs képességét.

A mobilalkalmazásokban leggyakrabban használt funkciók továbbra is az alap banki műveletekhez kapcsolódnak – például az egyenlegellenőrzés és az átutalások –, ugyanakkor egyre nagyobb az érdeklődés az összetettebb, kényelmet növelő megoldások iránt is.

„Egy modern mobilbanki alkalmazás feladata már nem pusztán a banki funkciók biztosítása, hanem az is, hogy intuitív módon segítse az ügyfeleket a mindennapi pénzügyeik átlátásában és kezelésében. Ezért a mobilalkalmazásunk fejlesztése nem pusztán technológiai kérdés számunkra, hanem az ügyfelek szokásainak és igényeinek megértésén alapul: nemcsak gyorsabb és stabilabb alkalmazást akartunk fejleszteni, hanem olyat, amivel maximálisan elégedettek lesznek ügyfeleink” – mondta Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese.

forrás: MBH Bank

Megújul az MBH Bank App – gyorsabb, átláthatóbb és személyesebb élmény

Az MBH Bank ennek a szemléletnek megfelelően teljesen megújította mobilalkalmazását, a frissítés 2026 tavaszától fokozatosan vált elérhetővé az ügyfelek számára. Az új MBH Bank App letisztult, átdolgozott felületet kapott, amely egyszerűbb navigációt és gyorsabb funkcióelérést biztosít. A kialakítás célja az volt, hogy az alkalmazás egyaránt könnyen átlátható legyen a digitálisan magabiztos ügyfelek számára, miközben magabiztos használatot tegyen lehetővé azoknak is, akik most ismerkednek a mobilbankolással.

A személyre szabható főoldal révén minden ügyfél a számára legfontosabb funkciókat helyezheti előtérbe, jelentősen felgyorsítva a mindennapi ügyintézést. Az átutalási folyamat egyetlen, logikusan felépített képernyőre került, ami akár 40–60 százalékkal is lerövidítheti az ügyintézés idejét.

„A fejlesztéssel új funkciók is megjelentek az alkalmazásban – többek között a lakás-előtakarékosság és a csekkbefizetés –, amelyek tovább bővítik az egy helyen elérhető szolgáltatások körét. A biztonság továbbra is kiemelt szerepet kap: a biometrikus azonosítás, a valós idejű ingyenes értesítések és a 3D Secure védelem együttesen járulnak hozzá az ügyfelek biztonságos digitális bankolásához. Ezenfelül a teljes mobilalkalmazás átesett egy kódmegújításon is, ami a jövőbeni fejlesztések gyorsabb bevezetését szolgálja” – mondta Sudár Gábor, az MBH Bank digitális ügyfélmegoldások fejlesztéséért és üzemeltetéséért felelős ügyvezető igazgatója.

„A célunk egy olyan app fejlesztése, ami nemcsak szép, hanem valódi támogatást nyújt a mindennapokban. Ha az ügyfél gyorsabban el tudja intézni ügyeit, kevesebbet kell gondolkodnia és jobban átlátja a pénzügyeit, akkor elértük a célunkat. Az MBH Banknál így gondolkodunk a digitális bankolásról: fejlesztéseink középpontjában mindig az ügyfél áll” – tette hozzá Léder Tamás, az MBH Bank digitális üzleti kompetenciák igazgatója.

forrás: MBH Bank

A megújult MBH Bank App egy olyan fejlesztési folyamat eredménye, amelyben az ügyfelek mindennapi bankolási szokásai és visszajelzései fontos szerepet játszottak. Az MBH Bank törekvése, hogy az ügyfélélmény szempontjai következetesen érvényesüljenek a bank működésének egészében, és a megoldások a gyakorlatban is érezhető módon könnyítsék meg a bankolást.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
