Hollywoodi filmsztár banki adatait csalta el egy budapesti lakos, évekig használta a színész kártyáját

Egy 27 éves férfit fogtak el Budapesten, miután egy hollywoodi filmsztár bankszámlájáról lopott.

A jordán férfi a XIII. kerületi Gömb utca egyik társasházából fosztogatta az áldozatot. A bankkártyaadatokat feltehetően még 2024 januárjában szerezte meg, amikor Budapesten forgatták a Nürnberg című amerikai produkciót. A filmben több híres színész is szerepelt, köztük Russell Crowe, Rami Malek és Michael Shannon.

A férfi az adatlopás után két évig használta a megszerzett információkat. Ez idő alatt több mint 300 tranzakciót hajtott végre, összesen közel 220 millió forint értékben. Leggyakrabban internetes vásárlásoknál és szállások kifizetésénél adta meg a színész banki adatait.

Az amerikai bank 2026 januárjában tett feljelentést, miután a kártyatulajdonos 2025 decemberében észrevette, hogy rendszeresen használják a bankkártyáját. A nyomozás során a hatóságok útja Magyarországra vezetett, ahol a Federal Bureau of Investigation a Nemzeti Nyomozó Iroda segítségét kérte. Így sikerült elfogni a feltételezett elkövetőt.

A jordán férfi tartózkodási engedélye hónapokkal korábban lejárt, ezért jogerős kiutasítási határozat is érvényben volt vele szemben. A nyomozók őrizetbe vették, az ügyészség pedig kezdeményezte a letartóztatását. A férfi tagadja a közel 220 millió forintos károkozást, azonban a hatóságok szerint a bűncselekmény gyanúja megalapozott, ezért a bíróság elrendelte a letartóztatását - írja a BOON.