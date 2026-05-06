Szeretsz bistrókba járni? Ebbe a 6 budapestibe mindenképpen látogass el

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, elindult a foglalás a Mindmegette Étterem Napokra, amely kiváló lehetőséget kínál arra, hogy végre beülj egy jó ebédre vagy vacsorára.

Május 29. és június 14. között Budapesten több szuper bisztró is különleges háromfogásos menüvel várja a vendégeit. A bisztrók listájában szerepel elegáns borbár, családias fine bisztró, de akár street food jellegű éttermet is, hogy mindenki megtalálja a számára legszimpatikusabb helyet. Mutatjuk, hova érdemes asztalt foglalni a Mindmegette Étterem Napok alatt.

Color Bar & Bistro Budapest

A Color Bar & Bistro Budapest a Madách Imre úton, a Gozsdu udvar közelében található, így tökéletes választás lehet egy belvárosi vacsorához, randihoz vagy baráti találkozóhoz. A hely egyik nagy erőssége, hogy az ételek mellé komoly borválasztékot is kínál, ráadásul nem is akármilyet: az egykori Osztrák-Magyar Monarchia területéről származó borok különlegességeit kóstolhatjuk meg.

Menü ára: 8900 forint

Az előételek között füstölt kacsamell carpaccio, vöröstonhalas fogás és garnélarákos Ha Kao is szerepel. Főételként a vöröstonhal tataki, a bélszíncsíkok vagy a sous vide kacsamell is jó választás lehet, de a spenótos rizottó miatt vegetáriánus vendégeknek is érdemes megnézniük a menüt.

Mandragóra

A Mandragóra a Kacsa utcában található, és azoknak lehet telitalálat, akik szeretik a bensőségesebb, kevésbé nyüzsgő éttermeket. A hely családias, mégis kifinomult hangulatú, ahol a hagyományos vendéglátás és a modern bisztrókonyha hangulata találkozik.

Menü ára: 10 900 forint

Előételként spárgaleves, mesterleves, marha tatár vagy tavaszi tekercs közül lehet választani. A csicseriborsó curry bao-val jó opció lehet azoknak, akik húsmentes fogást keresnek. Desszertként a madártej sós karamellel, dióval és citrusokkal izgalmas újragondolása az egykori gyerekkori kedvencnek.

Oleo Pazzo Bar & Bistro

Az Oleo Pazzo Bar & Bistro a József körúton, a Courtyard by Marriott Budapest szállodában található. Könnyen megközelíthető, barátságos és modern hely, amely rendkívül változatos ételeket kínál. A menüben magyaros, nemzetközi és vegetáriánus fogások is helyet kapnak. Ez a sokszínűség nagy előny, ha olyan társasággal érkezünk, ahol mindenki mást szeretne enni.

Menü ára: 8 900 forint

Aki biztosra menne, választhat gulyáslevest, cézár salátát vagy sült paradicsomlevest. A főételeknél szerepel a paprikás csirke galuskával, a fish and chips, a grillezett lazac, a hamburger, a vegetáriánus burger és a szarvasgombás lángos is.