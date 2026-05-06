Szeretsz bistrókba járni? Ebbe a 6 budapestibe mindenképpen látogass el

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, elindult a foglalás a Mindmegette Étterem Napokra, amely kiváló lehetőséget kínál arra, hogy végre beülj egy jó ebédre vagy vacsorára.
Május 29. és június 14. között Budapesten több szuper bisztró is különleges háromfogásos menüvel várja a vendégeit. A bisztrók listájában szerepel elegáns borbár, családias fine bisztró, de akár street food jellegű éttermet is, hogy mindenki megtalálja a számára legszimpatikusabb helyet. Mutatjuk, hova érdemes asztalt foglalni a Mindmegette Étterem Napok alatt.
A Color Bar & Bistro Budapest a Madách Imre úton, a Gozsdu udvar közelében található, így tökéletes választás lehet egy belvárosi vacsorához, randihoz vagy baráti találkozóhoz. A hely egyik nagy erőssége, hogy az ételek mellé komoly borválasztékot is kínál, ráadásul nem is akármilyet: az egykori Osztrák-Magyar Monarchia területéről származó borok különlegességeit kóstolhatjuk meg.
Az előételek között füstölt kacsamell carpaccio, vöröstonhalas fogás és garnélarákos Ha Kao is szerepel. Főételként a vöröstonhal tataki, a bélszíncsíkok vagy a sous vide kacsamell is jó választás lehet, de a spenótos rizottó miatt vegetáriánus vendégeknek is érdemes megnézniük a menüt.
A Mandragóra a Kacsa utcában található, és azoknak lehet telitalálat, akik szeretik a bensőségesebb, kevésbé nyüzsgő éttermeket. A hely családias, mégis kifinomult hangulatú, ahol a hagyományos vendéglátás és a modern bisztrókonyha hangulata találkozik.
Előételként spárgaleves, mesterleves, marha tatár vagy tavaszi tekercs közül lehet választani. A csicseriborsó curry bao-val jó opció lehet azoknak, akik húsmentes fogást keresnek. Desszertként a madártej sós karamellel, dióval és citrusokkal izgalmas újragondolása az egykori gyerekkori kedvencnek.
Az Oleo Pazzo Bar & Bistro a József körúton, a Courtyard by Marriott Budapest szállodában található. Könnyen megközelíthető, barátságos és modern hely, amely rendkívül változatos ételeket kínál. A menüben magyaros, nemzetközi és vegetáriánus fogások is helyet kapnak. Ez a sokszínűség nagy előny, ha olyan társasággal érkezünk, ahol mindenki mást szeretne enni.
Aki biztosra menne, választhat gulyáslevest, cézár salátát vagy sült paradicsomlevest. A főételeknél szerepel a paprikás csirke galuskával, a fish and chips, a grillezett lazac, a hamburger, a vegetáriánus burger és a szarvasgombás lángos is.
A Pódium Bistro & Club a Bécsi úton várja a vendégeket, mediterrán hangulattal, napsütötte terasszal és trendi urban jungle atmoszférával. Ez az a hely, ahova nemcsak enni, hanem hangulatért is érdemes menni.
A kínálatban jól megfér egymás mellett a málnakrémleves, a gazdag tyúkhúsleves és az Angus tatár. A főételek között szerepel borjú bécsi szelet bajor burgonyasalátával, lecsó választható feltétekkel, valamint nyári spárgasaláta eperrel és fetával is. Desszertként a pisztáciás tiramisu és a Rákóczi túrós pohárkrém közül lehet választani.
A SEMMI EXTRA és egy kis KERT a Lajos utcában található, és már a neve is jelzi, hogy laza és szerethető helyről van szó. Kerthelyisége, gyerekbarát környezete és családias hangulata miatt különösen jó választás lehet hétvégi ebédhez vagy baráti összejövetelhez. Ráadásul a négylábú kedvenceinket sem kell otthon hagynunk, ugyanis kutyabarát helyről van szó.
Előételként szarvasgulyás házi kenyérrel vagy mozzarella caprese szerepel a kínálatban. Főételnek baconbe tekert csirkemell zöldborsós rizottóval, illetve rántott tarja vajas petrezselymes burgonyával és házi savanyúsággal választható. Desszertként a házi almás pite egy igazi klasszikus, semmiképpen sem érdemes kihagyni, ha ott járunk.
Az A38 Bistro a Petőfi híd budai hídfőjénél, az ikonikus A38 Hajón található. Már önmagában a helyszín is különleges, hiszen a Dunán ringó étteremből szép kilátás nyílik a városra, a bisztró pedig szorosan kapcsolódik az A38 kulturális és zenei világához.
A menüben magyaros, nemzetközi és vegán fogások is vannak. Előételként választható például bruschetta, medvehagymás tojáskrém vagy Jókai bableves. Főételként marhapörkölt galuskával, skandináv tőkehal, vagy tofus-zöldséges tésztabatyu is szerepel. Desszertként almás pite, túrógombóc vagy fehér csokoládés sajttorta zárhatja az étkezést - írja a Mindmegette.
