Mindmegette Étterem Napok: 6 szuper étterem Pest vármegyében

Mint arról már beszámoltunk arról, hogy elindult a Mindmegette Étterem Napokra a jelentkezés, amely során többek között háromfogásos menükkel várják a vendégeket.

Ha szeretünk étterembe járni, de a végösszeg miatt néha inkább visszafogjuk magunkat, akkor a fix áras menük igazi főnyereményt jelenthetnek. A Mindmegette Étterem Napok során több pest vármegyei hely is különleges, háromfogásos ajánlattal készül, ráadásul úgy, hogy közben az étlap legizgalmasabb fogásait is megkóstolhatjuk. Van itt amerikai barbecue, thai különlegesség, házias magyar konyha és fine dining hangulat is – mutatjuk, hol érdemes asztalt foglalni.

Gödön a magyar klasszikusok és a steakrajongók is jól járnak

A gödi Belga Étterem & Bár már első pillantásra is kilóg a megszokott vidéki éttermek sorából. Modern, laza hangulat, sokféle stílusú fogás és bőséges választék várja a vendégeket. A 10 900 forintos menüben ráadásul teljesen szabadon kombinálhatók a fogások, így akár egy könnyed cézársalátával és erdei gombás rigatonival is összeállíthatjuk a vacsorát, de a komolyabb húsételek kedvelői is örülhetnek: a rib-eye steak vagy a smokerben készült BBQ oldalas igazi közönségkedvenc lehet. Desszertként a házi túrógombóc szinte kötelező választás.

Dunakeszin a házias ízeké a főszerep

A dunakeszi Csurgó Étterem azoknak lehet telitalálat, akik a klasszikus magyar konyhát keresik, jó nagy adagokkal és barátságos hangulattal. A vízpart közelsége külön pluszt ad az élményhez, az étlap pedig igazi nosztalgikus kedvenceket sorakoztat fel. A marhagulyás vagy a halászlé után jöhet a harcsapaprikás juhtúrós sztrapacskával vagy a ropogós kacsacomb párolt káposztával. A somlói galuska pedig méltó lezárása lehet egy kiadós ebédnek vagy vacsorának.

Vecsésen modern bisztrókonyha vár

Az Epres72 Bistro a vecsési Eprespark Hotel hangulatos épületében működik, ahol a modern bisztróhangulat találkozik a klasszikus vendéglátással. Már a helyszín is kellemes kikapcsolódást ígér, de az étlap miatt is megéri betérni. A 8900 forintos menüben olyan fogások szerepelnek, mint a marokkói vöröslencsekrémleves bundázott garnélával vagy a sertéspofa paprikás erdei gombamártással és dödöllével. A házi túrógombóc természetesen itt sem maradhat el, de a kókuszos panna cotta is remek választás lehet.