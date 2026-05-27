Mindmegette Étterem Napok: 6 szuper étterem Pest vármegyében

Ha szeretünk étterembe járni, de a végösszeg miatt néha inkább visszafogjuk magunkat, akkor a fix áras menük igazi főnyereményt jelenthetnek. A Mindmegette Étterem Napok során több pest vármegyei hely is különleges, háromfogásos ajánlattal készül, ráadásul úgy, hogy közben az étlap legizgalmasabb fogásait is megkóstolhatjuk. Van itt amerikai barbecue, thai különlegesség, házias magyar konyha és fine dining hangulat is – mutatjuk, hol érdemes asztalt foglalni.
A gödi Belga Étterem & Bár már első pillantásra is kilóg a megszokott vidéki éttermek sorából. Modern, laza hangulat, sokféle stílusú fogás és bőséges választék várja a vendégeket. A 10 900 forintos menüben ráadásul teljesen szabadon kombinálhatók a fogások, így akár egy könnyed cézársalátával és erdei gombás rigatonival is összeállíthatjuk a vacsorát, de a komolyabb húsételek kedvelői is örülhetnek: a rib-eye steak vagy a smokerben készült BBQ oldalas igazi közönségkedvenc lehet. Desszertként a házi túrógombóc szinte kötelező választás.
A dunakeszi Csurgó Étterem azoknak lehet telitalálat, akik a klasszikus magyar konyhát keresik, jó nagy adagokkal és barátságos hangulattal. A vízpart közelsége külön pluszt ad az élményhez, az étlap pedig igazi nosztalgikus kedvenceket sorakoztat fel. A marhagulyás vagy a halászlé után jöhet a harcsapaprikás juhtúrós sztrapacskával vagy a ropogós kacsacomb párolt káposztával. A somlói galuska pedig méltó lezárása lehet egy kiadós ebédnek vagy vacsorának.
Az Epres72 Bistro a vecsési Eprespark Hotel hangulatos épületében működik, ahol a modern bisztróhangulat találkozik a klasszikus vendéglátással. Már a helyszín is kellemes kikapcsolódást ígér, de az étlap miatt is megéri betérni. A 8900 forintos menüben olyan fogások szerepelnek, mint a marokkói vöröslencsekrémleves bundázott garnélával vagy a sertéspofa paprikás erdei gombamártással és dödöllével. A házi túrógombóc természetesen itt sem maradhat el, de a kókuszos panna cotta is remek választás lehet.
A Johnny’s Bisztro teljesen más világba repít: itt az autentikus amerikai–mexikói vonal dominál. Aki szereti a barbecue-s ízeket, a csirkeszárnyakat vagy a laktató húsételeket, annak kötelező program lehet. Az előételek között jalapeno poppers és buffalo wings is szerepel, főételként pedig jöhet a Jack Daniel’s BBQ-s oldalas vagy az enchilada. A desszertlista is abszolút amerikai hangulatú: brownie, cheesecake és milkshake zárhatja az estét.
A Natura Hill Zebegény teljesen más élményt kínál, mint a hagyományos éttermek. A természetközeli környezet, a tudatos szemlélet és a szezonális alapanyagok együtt adják a hely különleges karakterét. Az itt kínált menü inkább fine dining irányba visz, ahol minden fogás gondosan komponált. A gomolyás salátát marhapofa követi zöldborsóval és cirokkal, majd eperrel, joghurttal és tökmaggal érkezik a desszert. Az ételekhez ajánlott borpárosítások tovább emelik az élményt.
A Tom Yum Budakeszi az egzotikus ízek rajongóinak kedvez. Az étterem autentikus thai fogásokat kínál, így egy vacsora itt tényleg olyan lehet, mintha egy rövid gasztrotúrára ugranánk Ázsiába. A menükben olyan klasszikusok szerepelnek, mint a tom yum leves, a panang curry vagy a phad see ew. A desszertek pedig különösen izgalmasak: a mangós ragadós rizs vagy a házi tápiókapuding igazi különlegességnek számítanak itthon - írja a Mindmegette.
