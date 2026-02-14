5 hangulatos kávézó Budapest környékén, ahová kirándulás után jó betérni

Amikor végre kisüt a nap, a budai hegyek és a Zsámbéki-medence ösvényei gyorsan megtelnek túrázókkal. De a kirándulás végén sem kell azonnal autóba pattanni. Buda környékén egyre több olyan kávézó nyílik, ahol a természetjárás után le lehet ülni, kényelmesen átnézni a fotókat, és nyugodtan elfogyasztani a jól megérdemelt szendvicset vagy süteményt.
A pátyi pincesor egyik kis ékköve ez a francia hangulatú kávézó. A hangulat provence-i ihletésű: napfény, világos színek, apró részletek, amik miatt az ember szívesen marad még egy kicsit. A pultban rendszeresen feltűnnek házi sütemények és péksütemények, a kávé mellé pedig könnyed, franciás falatok is kérhetők. Ha a környék dombjai között túráztok, vagy csak egy rövidebb sétára indultatok Páty határában, ez a hely jó lezárása lehet a napnak.
A budajenői főtéren működő Sercli több mint egyszerű kávézó. A specialty kávé, a kovászos pékáru és a színes desszertek mellett fontos szerepet kap a közösségi hangulat. Az egykori tűzoltószertár épületében kialakított tér egyszerre modern és falusias, ami jól illeszkedik a környék ritmusához Egy könnyebb túra után itt jól esik leülni egy tartalmas szendvics vagy egy szelet sütemény mellé.
Nagykovácsi az elmúlt években igazi túracélpont lett, és a Fimó Coffee gyorsan beilleszkedett ebbe a pezsgő közegbe. Nagy hangsúlyt fektetnek a minőségi kávéra, de a street food jellegű fogások és a látványos desszertek is fontos részei a kínálatnak. A fa elemekkel kialakított enteriőr barátságos hangulatot ad a helynek, ami különösen jól esik egy túranap után. A Nagy-Szénás vagy a környék erdei útjai után sokan ide térnek be egy késői reggelire vagy egy kiadósabb uzsonnára.
A solymári Templom téren álló, régi parasztházból kialakított Mandula Kávézó otthonos, kuckós hangulatával tűnik ki. Kínálatukban megtalálhatók házi sütemények, szezonális italok és brunchfogások. Solymár környékén több rövidebb kirándulást is be lehet iktatni, a várrom vagy az erdei ösvények könnyen elérhetők. A túra végén jólesik itt egy forró tea vagy egy krémes tortaszelet.
Budaörs Ófalujában, egy régi sváb présházban működik a CSIRI, amely a brunchra és a házi desszertekre helyezi a hangsúlyt. A kávé mellett frissítő italok és szezonális fogások is szerepelnek a kínálatban. A hely barátságos, közvetlen, sok a visszatérő vendég, ami önmagában is sokat elárul róla.
