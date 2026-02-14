5 hangulatos kávézó Budapest környékén, ahová kirándulás után jó betérni

Kirándulás után egy jó kávéval megkoronázzuk a napot.

Buda környékén több olyan kávézó van, ahol minőségi kávé és házi sütemény vár.

Mutatjuk az agglomeráció öt barátságos kávézóját, amelyekért önmagában is érdemes útra kelni.

Amikor végre kisüt a nap, a budai hegyek és a Zsámbéki-medence ösvényei gyorsan megtelnek túrázókkal. De a kirándulás végén sem kell azonnal autóba pattanni. Buda környékén egyre több olyan kávézó nyílik, ahol a természetjárás után le lehet ülni, kényelmesen átnézni a fotókat, és nyugodtan elfogyasztani a jól megérdemelt szendvicset vagy süteményt.

Kirándulás után jól esik betérni egy barátságos kávézóba Buda környékén

Fotó: feelthedrone / Shutterstock

A legjobb kávézók Buda környékén

1. C’est la vie Café – Páty

A pátyi pincesor egyik kis ékköve ez a francia hangulatú kávézó. A hangulat provence-i ihletésű: napfény, világos színek, apró részletek, amik miatt az ember szívesen marad még egy kicsit. A pultban rendszeresen feltűnnek házi sütemények és péksütemények, a kávé mellé pedig könnyed, franciás falatok is kérhetők. Ha a környék dombjai között túráztok, vagy csak egy rövidebb sétára indultatok Páty határában, ez a hely jó lezárása lehet a napnak.

2. Sercli Café – Budajenő

A budajenői főtéren működő Sercli több mint egyszerű kávézó. A specialty kávé, a kovászos pékáru és a színes desszertek mellett fontos szerepet kap a közösségi hangulat. Az egykori tűzoltószertár épületében kialakított tér egyszerre modern és falusias, ami jól illeszkedik a környék ritmusához Egy könnyebb túra után itt jól esik leülni egy tartalmas szendvics vagy egy szelet sütemény mellé.

3. Fimó Coffee – Nagykovácsi

Nagykovácsi az elmúlt években igazi túracélpont lett, és a Fimó Coffee gyorsan beilleszkedett ebbe a pezsgő közegbe. Nagy hangsúlyt fektetnek a minőségi kávéra, de a street food jellegű fogások és a látványos desszertek is fontos részei a kínálatnak. A fa elemekkel kialakított enteriőr barátságos hangulatot ad a helynek, ami különösen jól esik egy túranap után. A Nagy-Szénás vagy a környék erdei útjai után sokan ide térnek be egy késői reggelire vagy egy kiadósabb uzsonnára.