Tragikus nyaralás, holtan találtak rá a 21 éves futballistára

Holtan találtak rá Nigériában a 21 éves Victor Udohra, aki korábban a Southampton és a Royal Antwerp játékosa volt. A jelenlegi információk arra utalnak, hogy halálát étel- vagy italmérgezés okozhatta, ám ezt a hatóságok egyelőre nem erősítették meg hivatalosan.
A fiatal futballista éppen a szezon utáni nyaralását töltötte szülőhazájának fővárosában, Abujában.
A beszámolók alapján egy baráti társasággal eltöltött esti programot követően másnap találtak rá a holttestére.
Mindkét korábbi klubja közösségi médiában reagált a tragédiára: részvétüket fejezték ki, és megemlékeztek róla.
Mélyen megrázott minket egykori játékosunk, Victor Udoh 21 éves korában bekövetkezett tragikus halála. A klub minden tagjának gondolatai Victor szeretteivel vannak ebben a rendkívül nehéz időszakban
– írta a Southampton.
