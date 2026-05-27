Tragikus nyaralás, holtan találtak rá a 21 éves futballistára

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 16:45
Nyaralás közben vesztette életét. 21 éves korában elhunyt a nagy tehetségnek tartott nigériai támadó, Victor Udoh.

Holtan találtak rá Nigériában a 21 éves Victor Udohra, aki korábban a Southampton és a Royal Antwerp játékosa volt. A jelenlegi információk arra utalnak, hogy halálát étel- vagy italmérgezés okozhatta, ám ezt a hatóságok egyelőre nem erősítették meg hivatalosan.

Fotó: Isosport/MB Media

Meghalt Victor Udoh

A fiatal futballista éppen a szezon utáni nyaralását töltötte szülőhazájának fővárosában, Abujában. 

A beszámolók alapján egy baráti társasággal eltöltött esti programot követően másnap találtak rá a holttestére.

Mindkét korábbi klubja közösségi médiában reagált a tragédiára: részvétüket fejezték ki, és megemlékeztek róla.

Mélyen megrázott minket egykori játékosunk, Victor Udoh 21 éves korában bekövetkezett tragikus halála. A klub minden tagjának gondolatai Victor szeretteivel vannak ebben a rendkívül nehéz időszakban 

– írta a Southampton.

 

