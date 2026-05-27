Tragikus nyaralás, holtan találtak rá a 21 éves futballistára

Holtan találtak rá Nigériában a 21 éves Victor Udohra, aki korábban a Southampton és a Royal Antwerp játékosa volt. A jelenlegi információk arra utalnak, hogy halálát étel- vagy italmérgezés okozhatta, ám ezt a hatóságok egyelőre nem erősítették meg hivatalosan.

21 éves korában elhunyt Victor Udoh, tehetséges labdarúgó Fotó: Isosport/MB Media

Meghalt Victor Udoh

A fiatal futballista éppen a szezon utáni nyaralását töltötte szülőhazájának fővárosában, Abujában.

A beszámolók alapján egy baráti társasággal eltöltött esti programot követően másnap találtak rá a holttestére.

Mindkét korábbi klubja közösségi médiában reagált a tragédiára: részvétüket fejezték ki, és megemlékeztek róla.

🚨 Former Southampton and Royal Antwerp F.C. youngster Victor Udoh has sadly passed away, according to his former club.



He passed away in Abuja last night after suspected food poisoning while on holiday.



Condolences to all friends and family of Victor. 🕊️ pic.twitter.com/INJPl8F6CO — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 26, 2026

Mélyen megrázott minket egykori játékosunk, Victor Udoh 21 éves korában bekövetkezett tragikus halála. A klub minden tagjának gondolatai Victor szeretteivel vannak ebben a rendkívül nehéz időszakban

– írta a Southampton.