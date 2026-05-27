Most érkezett: halálra gázolt egy férfit a HÉV

Ismét tragikus baleset történt a H5-ös HÉV vonalán ma reggel. Csillaghegy és Békásmegyer között egy férfit gázolt halálra a szerelvény - közölte a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság.
Mint arra a posztban is emlékeztettek: áprilisban egy 14 éves fiú vesztette életét ugyanezen a vonalon, aki a fülhallgatója és a telefonja miatt nem észlelte a közeledő vonatot. A fülhallgatók és a mobiltelefonok képesek teljesen kizárni a külvilágot, ami életveszélyes lehet.
Kérjük a gyalogosokat, hogy a vasúti átjárókhoz érve mindig vegyék le a fülest és tegyék el a telefont, mert a vonat nem tud azonnal megállni! A hirtelen jött meleg megviseli a szervezetet, a reflexek lelassulnak, a figyelem lankad. Ezért fokozott óvatosságot kérünk az autósoktól is, a megváltozott időjárási körülmények között vezessenek még körültekintőbben!
- hívta fel a figyelmet a posztjában a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság.
