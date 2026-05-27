Thai ízek szerelmesei figyelem! 4 hely, ahová érdemes ellátogatni Mindmegette Étterem Napok alatt

Korábban már beszámoltunk arról, hogy elindult a Mindmegette Étterem Napok, amelynek keretében május 29. és június 14. között több ázsiai étteremben is kedvezményes háromfogásos menüket kóstolhatsz, köztük igazi thai klasszikusokkal, sushi válogatásokkal és egzotikus desszertekkel.

Fotó: ViChizh / Shutterstock

A thai konyha egyik jellegzetessége, hogy egyszerre friss, fűszeres, illatos és izgalmas. Egy jó fogásban érezhető az az autentikus édes-sós-savanykás egyensúly, amitől az ember az első falat után érti, miért rajonganak érte ennyien. Íme, mely helyeket miért érdemes választani, ha szeretnénk egy finomat enni!

Sushi Heaven - Wok & Sushi

A Sushi Heaven - Wok & Sushi a Hajós utca 16-18. szám alatt, Budapest VI. kerületében található. Ez a hely azoknak lehet tökéletes választás, akik nem szeretnének dönteni a japán és a thai ízek között, hanem mindkettőt szívesen megkóstolnák. Különösen jó helyszín lehet randira, baráti vacsorára, akár családi összejövetelekre is, ha egy látványosabb, fúziós ázsiai élményre vágyunk.

Menü ára: 8 900 forint

A tenger gyümölcseivel készült pad thai egy igazi klasszikus: rizstészta, tojás, zöldhagyma, babcsíra, lila hagyma és sárgarépa kerül bele, így egyszerre laktató és friss. A sushi rajongóinak pedig ott a Heaven Sushi mix tál, amelyben avokádós, tigrisrákos, teriyaki csirkés és lazacos falatok is helyet kapnak. Aki inkább levest választana, annak a csirkés Suki Yaki leves lehet izgalmas, amely csípős thai ízvilággal, tojással, üvegtésztával, friss zöldségekkel és korianderrel készül. Desszertként mochi válogatás vagy sült banán választható.

Tom Yum Andrássy

A Tom Yum Andrássy a 1061 Budapest, Andrássy út 2. alatt várja a vendégeket. Az étterem egyik nagy előnye az elhelyezkedése, hiszen egy könnyen megközelíthető, központi étterem, így remek lehet munka utáni vacsorához vagy baráti találkozókhoz.

Menü ára: 10 900 forint

A Tom Yum éttermekben az autentikus thai ízeken van a hangsúly. Az előétel-válogatásban találkozhatunk rákkal készült nyári tekerccsel, zöldséges tavaszi tekerccsel és sertéshússal töltött gyozával is. A főételek között a Panang rák kifejezetten izgalmas választás lehet: kókusztejes curry, rizzsel és kaffir lime levéllel, vagyis ez egy igazán finom, enyhén csípős thai fogás.