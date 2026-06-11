A Metallica egy magyarral érte el az egyik legnagyobb sikerét

A metál istenei ismét hazánkra zúznak a Puskás Arénában június 11-én csütörtök este. A Metallica 8 év után tér vissza Budapestre M72 névre keresztelt világkörüli turnéjával, ráadásul dupláznak, szombaton ismét színpadra lépnek. A Metallica koncert híre felébresztette a nosztalgia érzését, ugyanis több mint 10 évvel ezelőtt hazánk egyik legsikeresebb rendezője, Antal Nimród rendezett filmet a zenekarról/zenekarral. A Metallica: Through the Never 2013-ban került a mozikba a rajongók legnagyobb örömére, na de hogy került a legendás heavy metal zenekar látókörébe a magyar rendező?

8 év után végre ismét nálunk lép fel a Metallica (Fotó: Zuma/ Northfoto)

Metallica koncertfilm magyar rendezővel

2013. szeptember 27-én került a magyar mozikba a Metallica: Through the Never koncertfilm. A film az együttes 5. és 1991-es megjelenésekor egyben legnagyobb felháborodást keltő Black albumán megjelent Through the Never dalról kapta a címét, bár maga a dal nem hangzik el a filmben látható koncerten. Az amerikai zenekar több rendezőt is meghallgatott, mielőtt Antal Nimródra esett volna a választásuk, köztük a zenei filmek és klipek egyik koronázatlan királyát, Anton Corbijnt is, aki a Depeche Mode klipek rendezésével tette halhatatlanná magát és Dave Gahan zenekarát is. Corbijn nem tudta elvállalni a projektet, de az, hogy végül Antal Nimród kapta a megtisztelő feladatot, egy igazán kedves történetnek köszönhető. A Metallica dobosa, Lars Ulrich hatalmas filmrajongó, és valamilyen módon hozzájutott Antal Nimród legjobb filmjéhez, a Kontrollhoz, ami azonnal az egyik nagy kedvencévé vált, így amikor a banda elkezdett rendezőket felhajtani a koncertfilmhez, mindenképpen szerette volna, ha a magyar rendező is az esélyesek között van.

Lars Ulrichot is megragadta a "Ticket b*szdmeg" mondat (Fotó: Entertainment Pictures)

A Metallica filmje a zenekar egyik legnagyobb sikere

A film egy meg nem nevezett fiktív városban játszódik, bár a felvételek egy részét a kanadai Vancouverben forgatták, sőt, hazánkban is készült néhány snitt. A cselekmény középpontjában a koncert áll, így a Metallica tagjai is feltűnnek (James Hetfield, Kirk Hammet, Lars Ulrich, Robert Trujillo), de egy fiktív szál is helyet kapott a filmben. A főszerepben a zenekar road-ja, Trip, akit Dane DeHaan alakított, fontos megbízást kap. El kell juttatnia egy rejtélyes aktatáskát a koncert helyszínére, mert a sofőrt, aki szállítja a táskát, feltartóztatták a város szélén. Antal Nimród bravúros kikacsintást tesz Tarantino Ponyvaregénye felé, mert az, hogy mit tartalmaz a nagyon fontos táska, végül egyáltalán nem derül ki. Trip küldetését megnehezíti, hogy a koncert közben a városban eluralkodott az apokalipszis, zavargások az utcán, rendőri összecsapások mindenfelé, a káoszon pedig egy rejtélyes, sötét lovas uralkodik, aki Tripet is üldözőbe veszi. Néhány kritikus pont a fiktív szál miatt bírálta a filmet, de a többség elismerően nyilatkozott róla, a Rotten Tomtatoes filmkritikai gyűjtőoldalon a premier után 13 évvel is 82%-on áll.