Hírek a foci-VB-rőlHorváth ÉvaRubint RékaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Barnabás névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

75 ezer diák lélegezhet fel: lezárultak az emelt szintű szóbeli érettségik

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors iskola
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 13:35
szóbeli érettségiérettségi
Jó hír a diákoknak. Komoly megmérettetésen vannak túl az érettségizők.

Túl vannak a nehezén: az írásbelik után a szóbelit is letudták azok, akik emelt szintű érettségi mellett döntöttek.

Emelt szinten lezárultak, középszinten most kezdődnek majd a szóbeli érettségik
Emelt szinten lezárultak, középszinten most kezdődnek majd a szóbeli érettségik
Fotó: Nagy Lajos /  Veszprém Megyei Napló

Az Oktatási Hivatal közleménye szerint befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségik: június 3. és 10. között országszerte 71 vizsgatárgyból, 266 helyszínen, 4 596 tantárgyi bizottság előtt összesen mintegy 74 877 vizsgázó adott számot a tudásáról.

Felkészülnek a közép szinten érettségizők

Mindezzel persze az érettségi-időszak még nem zárult le. Most a középszintű szóbeli vizsgák következnek, melyekre  június 15. és július 1. között kerül sor. 1 170 helyszínen, 3 360 vizsgabizottság előtt közel 321 600 középszintű szóbeli vizsgával folytatódik a megmérettetés.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu