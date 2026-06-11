75 ezer diák lélegezhet fel: lezárultak az emelt szintű szóbeli érettségik

Túl vannak a nehezén: az írásbelik után a szóbelit is letudták azok, akik emelt szintű érettségi mellett döntöttek.

Emelt szinten lezárultak, középszinten most kezdődnek majd a szóbeli érettségik

Fotó: Nagy Lajos / Veszprém Megyei Napló

Az Oktatási Hivatal közleménye szerint befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségik: június 3. és 10. között országszerte 71 vizsgatárgyból, 266 helyszínen, 4 596 tantárgyi bizottság előtt összesen mintegy 74 877 vizsgázó adott számot a tudásáról.

Felkészülnek a közép szinten érettségizők

Mindezzel persze az érettségi-időszak még nem zárult le. Most a középszintű szóbeli vizsgák következnek, melyekre június 15. és július 1. között kerül sor. 1 170 helyszínen, 3 360 vizsgabizottság előtt közel 321 600 középszintű szóbeli vizsgával folytatódik a megmérettetés.