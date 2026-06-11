Kínos: Kapitány István elfelejtett bevallani egy hatalmas luxusvillát

A Tűzfalcsoport csütörtökön tette közzé, hogy Kapitány István amellett, hogy 6 milliárd forint értékű értékpapírokkal és részvényekkel, egy Maseratival, valamint egy malagai 340 négyzetméteres nyaralóval rendelkezik, de a Balaton is a kedvencei közé tartozik.. A miniszter vagyonnyilatkozatában feltüntette, hogy két ingatlana is van Balatongyörökön: egy 1800 négyzetméteres telek, rajta bontandó házzal, valamint egy 2200 négyzetméteres zárkert.
"Kapitány István nevéhez azonban köthető még egy ingatlan Balatongyörökön. A hangulatos balatoni falucska egyik csendes mellékutcájában pazar villa pompázik. A mérete hatalmas, állapota kifogástalan. A pálmafás kertje gondozott, a formára nyírt tuják frissen metszve" – részletezte a Tűzfalcsoport a birtokot, amelynek tulajdonosa az energetikai és gazdasági miniszter lánya, Kapitány István pedig haszonélvezeti joggal rendelkezik.
Kapitányt a saját kormánya küldi börtönbe, hamis vagyonnyilatkozat miatt?
Akár két év börtönbüntetést is kaphat, aki megpróbálja eltitkolni a vagyonát, vagy szándékosan valótlanságot ír a vagyonnyilatkozatába, és Orbán Viktornak pártelnökként is kötelező lesz nyilatkoznia az anyagi helyzetéről, amiről így talán valamivel pontosabb képet kaphatunk, mint eddig írja lelkesen a kormánypárti Telex.
Az új gazdasági miniszter, Kapitány István vagyonos ember, ahogy arról korábban az Ellenpont is beszámolt. Roppant vagyonos. Értékpapírjainak és részvényeinek értéke 6 milliárd forint. 340 négyzetméteres nyaralója van Malagában. Ahová, ha akar, kisuhanhat Maserati márkájú luxusautójával.
Spanyolország mellett azonban a magyar tengert sem veti meg Kapitány. A vagyonnyilatkozata szerint ugyanis két ingatlana van Balatongyörökön. Egy 1800 négyzetméteres telek, rajta bontandó házzal. Valamint egy 2200 négyzetméteres zárkert.
Kapitány István nevéhez azonban köthető még egy ingatlan Balatongyörökön. A hangulatos balatoni falucska egyik csendes mellékutcájában pazar villa pompázik. A mérete hatalmas, állapota kifogástalan. A pálmafás kertje gondozott, a formára nyírt tuják frissen metszve.
A balatoni villa tulajdonosa a gazdasági miniszter lánya. Kapitány Istvánnak pedig haszonélvezeti joga van az ingatlanon. Ezért szerepeltetnie kellene a vagyonnyilatkozatában. Csakhogy abban – a törvényi kötelezettség ellenére – a miniszter nem tüntette fel a pompázatos balatoni villát. A 2007. évi CLII. törvény (az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló jogszabály) és az országgyűlési képviselőkre vonatkozó szabályok (pl. az Országgyűlésről szóló törvény) alapján a vagyonnyilatkozat VAGYONI NYILATKOZAT részében az ingatlanoknál explicit módon szerepel a haszonélvezeti jog.
Márpedig a Tisza-kormány pontosan az ilyen mulasztásokra szabta törvénytervezetét, aminek értelmében akár két év börtönbüntetést is kaphat a vagyonát eltitkolni próbáló politikus Adott tehát az első olyan eset, ami megmutathatja, Magyar Péterék vajon önmagukra is érvényesnek tekintik-e a saját törvényük szigorát.
A politikusnak szerepeltetnie kellett volna a vagyonnyilatkozatában a villát, ám a törvényi kötelezettség ellenére elmulasztott említést tenni róla.
A 2007. évi CLII. törvény és az országgyűlési képviselőkre vonatkozó szabályok alapján a vagyonnyilatkozat "vagyoni nyilatkozat" részében az ingatlanoknál explicit módon szerepel a haszonélvezeti jog – mutattak rá.
Kapitány István elképesztő méretű, összesen mintegy 17,14 millió euróra (több mint 6 milliárd forintra) rúgó befektetési portfólióval rendelkezik, amely jelentős részben devizában összpontosul:
Értékpapírszámlán tartott vagyon: 8,4 millió euró (kb. 3 milliárd forint), valamint további 58,7 millió forint.
Részvényállomány: 8,74 millió euró (kb. 3,1 milliárd forint).
Készpénz: 1 millió forint.
Hitelintézeti számlakövetelés (bankszámlák): forintban és különböző devizákban (euró, angol font) összesen 87 millió forint, egy másik adatközlés szerint a bankszámlák és egyéb követelések együttesen 113 millió forintot tesznek ki (ebből a tiszta banki követelés 5,7 millió forint, a deviza forintértéke 82,7 millió forint).
Más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés: 25,2 millió forint.
A miniszter összesen négy különböző helyszínen rendelkezik ingatlanokkal, itthon és külföldön egyaránt:
Budapest, II. kerület: egy 1112 négyzetméteres beépítetlen terület 50 százalékos tulajdonjoga.
Balatongyörök: egy 1882 négyzetméteres telken álló, bontásra váró ház 50 százalékos tulajdonrésze.
Balatongyörök (zártkert): egy 2233 négyzetméteres zártkerti ingatlan 25 százalékos tulajdonjoga.
Spanyolország, Málaga: egy 2023-ban vásárolt, 600 négyzetméteres telken fekvő, 340 négyzetméteres luxusüdülő 50 százalékos tulajdonrésze.
Műtárgyakat vagy egyéb luxuscikkeket nem tüntetett fel a nyilatkozatában,de luxusautókat annál inkább.
Egy 2013-as évjáratú Maserati GranTurismo.
Egy 2023-as évjáratú elektromos Tesla Model 3.
Közel negyedmilliárd forintnak megfelelő megtakarítást vallott be Orbán Anita friss vagyonnyilatkozatában. A külügyminiszter vagyonának jelentős részét euró- és dolláralapú befektetések teszik ki, emellett részvényopciókkal és további befektetésekkel is rendelkezik.
Átszámítva csaknem 240 millió forint megtakarítása van a most megjelent képviselői vagyonnyilatkozata szerint Orbán Anitának. Mint ismert, június 8-ig kellett benyújtaniuk vagyonnyilatkozatukat a közélet szereplőinek, a leadott dokumentumok pedig még hétfő este nyilvánossá is váltak. Az intézkedés célja, hogy átláthatóbbá tegye a közpénzekkel és közbizalommal járó tisztségeket betöltők vagyoni helyzetét.
A külügyminiszternek:
Autója, vízi vagy légi járműve, illetve védett műalkotásai vagyonnyilatkozata szerint nincs, viszont van egy 151 négyzetméteres társasházi lakása 8 négyzetméteres erkéllyel Budapest XI. kerületében, amihez tartozik egy 17 négyzetméteres garázs, valamint egy 18 négyzetméteres tároló. Sőt, Gáborján településen 362 négyzetméternyi erdőnek is a tulajdonosa 1997 óta - írja a Ripost.
Több XII. kerületi társasháznak is a tulajdonosa Melléthei-Barna Márton. A frissen benyújtott vagyonnyilatkozatában többek között balatoni présházakat és több autót is találunk, de bevallásából kiderül az is, hogy több mint 16 milliós megtakarítása van, és ugyanennyi nyereséget hozott az ügyvédi irodája.
Egy 119 négyzetméteres és két, egyenként 91 négyzetméteres XII. kerületi társasházi lakásnak is tulajdonosa Melléthei-Barna Márton – derült ki a vagyonnyilatkozatából , amely szerint felerészben egy kisebb irodája is van, de résztulajdonosa egy 143 négyzetméteres másik lakásnak és egy teleknek is a XII. kerületben.
A tiszás politikus a fővároson kívül több ingatlannak, összesen három balatonberényi teleknek a haszonélvezője, amelyből kettőn présház is van.
A nagy értékű ingóságok között szerepel két autó: egy 1968-as VW Bogár és egy Lexus. Takarékbetétben, készpénzben és bankszámlán több megtakarítása is van, összesen 16,7 millió forint értékben. De saját ügyvédi irodája sem hozott rosszul a konyhára: összesen 16 millió forint osztalékot termelt neki, amit egyelőre nem vett ki.
Melléthei-Barna Márton bevallása szerint az ügyvédi irodájában havi bruttó egy- és ötmillió forint közötti összeget keresett, ingatlan bérbeadásából származó havi bevétele pedig bruttó kétszáz- és ötszázezer forint közé esik. Magyar Péter sógora továbbá összesen 25 millióval tartozik magánszemélyeknek.
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