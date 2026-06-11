Különleges fotó került elő Szandiról – így hódította meg Mexikót

Harminc évvel ezelőtti, különleges emlékeit osztotta meg követőivel Szandi. Az énekesnő egy régi fotósorozat kíséretében mesélt arról az útról, amely során a magyar delegáció tagjaként Mexikóba utazott és 14 fellépésen képviselte a hazai könnyűzenét.
Szandi felidézte, hogy a turné előtt több spanyol kifejezést is megtanult, így a koncertek során a közönséghez is az anyanyelvükön szólt. Emellett két, Mexikóban népszerű dalt is előadott a helyieknek. Mint írta, a fellépések után gyakran szerettek volna vele beszélgetni a rajongók a dedikálások alkalmával. Ilyenkor azonban csak annyit mondott nekik, hogy „No hablo español”, vagyis nem beszél spanyolul. Elmondása szerint ezt sokan nem akarták elhinni, miután korábban spanyolul kommunikált a színpadon.
Az út egyik legemlékezetesebb pillanata Puerto Vallartában érte. Miután Mexikóvárosból a tengerparti városba repültek, a repülőtéren egy mariachi zenekar fogadta a magyar küldöttséget. Szandi szerint néhány másodperccel később már együtt énekelte velük Mexikó nemzeti dalát.
A különleges találkozásnak hamar híre ment. Az énekesnő beszámolója szerint másnap már a helyi újság címlapján szerepelt a zenészekkel közösen, a lap pedig így mutatta be:
Megérkezett városunkba senorita Cucurrucucu!
Szandi úgy fogalmazott, három évtized elteltével is örömmel gondol vissza az utazás minden pillanatára.
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