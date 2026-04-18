60 év után először új ízzel jelentkezik a Nutella

A Nutella több mint 60 éves története során most először dob piacra új ízt, amelyet egy klasszikus kombináció ihletett.

Milyen ízt dob piacra a Nutella?

A Nutella Peanut, amely a márka első új íze a debütálása óta. Az új krém a Nutella mogyorós-kakaós alapjának „összetéveszthetetlen krémességét” ötvözi a pörkölt földimogyoró ízével, nosztalgikus, mégis újszerű élményt kínálva a rajongóknak.

A márka nyilatkozata szerint az ízinnováció minden, amire a rajongók számítottak az egyéves várakozás és a közösségi médiában kialakult felhajtás után.

A Ferrero, a Nutella anyavállalata már 2025-ben utalt arra, hogy új, diós ízű változattal bővíti a kínálatot, azóta pedig a rajongók izgatottan várják a megjelenést a közösségi médiában.

Az időzítés sem véletlen: az eredeti Nutella nemrég virálissá vált, miután zéró gravitációban lebegett az Artemis II misszió űrhajósai mellett.

Őszintén szólva, amikor egy üveg Nutella vírusként terjed az űrben, elkezdjük úgy érezni, hogy bármi lehetséges. Így természetesen a következő lépés az volt, hogy több mint 60 év után először új ízinnovációval álljunk elő

- mondta Noah Szporn, a Ferrero North America alelnöke. (New York Post)