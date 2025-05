Hatalmas bejelentést tett a Nutella, az ikonikus édesség új dimenziót nyit

Elkészült a Ferrero ikonikus termékének, a Nutellának az új változata, amit öt évig fejlesztettek, a mogyoróvaj-rajongók legnagyobb örömére. A Nutella óriási döntést hozott azzal, hogy 61 év után először új ízt dob piacra!

Új dimenziót nyit a Nutella / Fotó: Pexels

A mogyoróvaj főként földimogyoróból készül, jellemzően kevés hozzáadott cukorral és sóval, vagy akár ezek nélkül. Állaga lehet krémes vagy darabos, íze a földimogyoróéval megegyező. A mogyorókrém (mint a Nutella) fő alapanyaga a törökmogyoró, de emellett cukrot, kakaóport, tejport és olajat is tartalmaz. Íze édes, csokoládés, állaga pedig sima és krémes.

Vége a dilemmának

A mogyoróvajnak és krémnek megvan a maga rajongótábora, ám most mindenki örülhet: a földimogyorós Nutella (Nutella Peanut) új fejezetet nyit az édesség történetében, és „a Nutella kakaós mogyorókrém jellegzetes krémességét ötvözi a pörkölt földimogyoró finom ízével” – idézi a Ferrero hivatalos közleményét a Mindmegette. A sima, kenhető állag megmarad, ám a földimogyorós íz karakteresebbé válik.

A vállalat azt is elárulta, az új ízen öt évig dolgoztak. A földimogyorós Nutellát az Egyesült Államokban, Illinois államban gyártják majd, és várhatóan 2026 tavaszán debütál. Az, hogy a földimogyorós Nutella állandó termékké válik-e, még nem dőlt el. Seth Gonzalez, a Nutella marketingigazgatója egy interjúban így fogalmazott, mindenképpen fókuszálnak ennek a lehetőségére. Egyelőre azonban nem tudni azt sem, hogy az államokbeli gyártás mellett a forgalmazás kiterjed-e egész Európára.

A Ferrero ráadásul nem áll meg egy új Nutella íznél. A cég a következő évben olyan ínyencségeket is piacra dob, mint a Marshmallow Butterfinger, a Dr Pepper Tic Tac és egy limitált kiadású fehér csokoládés Crunch szelet.

Érdekességek a Nutelláról

A Nutellát 1964-ben mutatták be Olaszországban, Pietro Ferrero receptjének továbbfejlesztett változataként. Elképesztő, de a világon minden 2,5 másodpercben eladnak egy üveg Nutellát. A Ferrero cég azonban olyan ismert márkákat is birtokol, mint a Kinder, a Mon Chéri vagy a Tic Tac. A Nutella eredeti receptjének elődje, a „Giandujot”, még a második világháború idején született, amikor kevés volt a kakaó, így azt mogyoróval pótolták.



