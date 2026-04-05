Az Artemis II legénysége valami hihetetlent örökített meg a Földről készült képsorokon

Az Artemis II küldetés újabb mérföldkőhöz érkezett: a Hold felé tartó űrhajósok nemcsak sikeresen elhagyták a Föld körüli pályát, hanem egy egészen különleges felvételt is készítettek bolygónkról.

Történelmi képeket készítettek az Artemis II űrhajósai

A NASA legutóbb 1972-ben, az Apollo 17 során küldött embereket a Hold közelébe, így az Artemis II különösen jelentős lépés az űrkutatás történetében. A négyfős legénység jelenleg már több mint félúton jár a Hold felé, miután végrehajtotta az úgynevezett transzlunáris gyorsítást, amely kilökte őket a Föld körüli pályáról.

Az Orion űrhajó parancsnoka, Reid Wiseman készítette azt a „Hello, World” névre keresztelt fotót, amelyet sokan egyszerűen „hihetetlennek” neveztek. A képen a Föld látható egy egészen szokatlan perspektívából – ráadásul egyszerre figyelhető meg rajta az északi és a déli sarki fény.

A bolygó két pólusán is feltűnő zöldes fény az úgynevezett aurora jelenség: az északi fény (aurora borealis) és a déli fény (aurora australis) egyszerre ragyog a felvételen. A kép azonban fejjel lefelé készült, ami kezdetben némi zavart okozott a közösségi médiában, sokan ugyanis felcserélték a két jelenséget.

A NASA közlése szerint a fotón nemcsak a két sarki fény látható, hanem az úgynevezett zodiákusfény is, amely akkor jelenik meg, amikor a Nap fénye a bolygóközi poron szóródik.

Lakiesha Hawkins, a NASA egyik vezető szakembere úgy fogalmazott:

Különleges érzés belegondolni, hogy – a négy űrhajóst leszámítva – mindenki, akit ismerünk, ezen a képen van.

Wiseman elmondta, hogy amikor a Föld ilyen formában feltűnt előttük, a legénység szinte az ablakokra tapadt, hogy minél több fotót készítsenek.

A NASA egy összehasonlító képet is közzétett, amely az Artemis II és az Apollo 17 során készült felvételeket állítja egymás mellé.

Sokat fejlődtünk az elmúlt 54 évben, de egy dolog nem változott: az otthonunk az űrből nézve lenyűgöző

– írták.

A küldetés továbbra is a tervek szerint halad, és újabb történelmi pillanatok várhatók, ahogy az űrhajósok egyre közelebb kerülnek a Holdhoz – írja a Lad Bible.