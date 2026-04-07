„Nagyon izgatottan vártam ezt a találkozást” - Müller Péternek világhírű vendége volt

Rendkívüli találkozásnak lehetett tanúja a Bors! Müller Péter Kossuth-díjas író az otthonában látta vendégül Richard Ruddot, a Génkulcsok világhírű szerzőjét. Müller Péter Jóskönyve és a Génkulcsok egyaránt az ősi kínai Ji-King 64 jelére épül.

Müller Péter az otthonában fogadta Richard Ruddot, a Génkulcsok világhírű szerzőjét Fotó: Török Gergely Ádám / Bors

Müller Péter húsz évig tanulmányozta az ősi kínai Ji-Kinget, a világ egyetlen könyvét, amellyel beszélni lehet: kérdezni lehet tőle, s mint egy eleven bölcs, válaszol. Ebből született a Jóskönyv, ami 2001-ben jelent meg először és azóta félmillió példányban kelt el. Novemberben pedig elindult világhódító útjára, elsőként angol nyelven. Richard Rudd angol költő, író és tanító éppen Müller Péter magyar nyelvű könyvének megjelenése idején, arról mit sem tudva, kezdett foglalkozni a Ji-King 64 jelével és 2013-ban megjelent a Génkulcsok című könyve, amit számos nyelvre lefordítottak, 2017-ben jutott el a magyar olvasókhoz Nagy Katalin fordításában.

A két író nagyon jól megértette egymást Fotó: Török Gergely Ádám / Bors

Müller Péter Jóskönyve is világhódító útra indult

A két szerző sokáig nem is tudott egymásról, mígnem a Ji-King révén találkoztak, először az éterben, majd elektronikus levelekben – és végül személyesen is.

Nagyon izgatottan vártam ezt a találkozást. Már a korábbi levélváltásainkból és a Génkulcsokból éreztem, hogy mi rokon lelkek vagyunk

- mondta Müller Péter. Richard Rudd úgy is üdvözölte őt, mint régi barátot, egyben mestert. Kiderült, hogy Magyarország a szíve csücske, a magyar nyelvet pedig rendkívül különlegesnek tartja.

Szeretem Magyarországot, nagyon tetszik. Olvastam a magyar nyelvről, hogy rendkívül bonyolult és különleges

- mondta, amit Müller Péter mindjárt példákkal is alátámasztott és leszögezte: ez egy spirituális nyelv, a magyarok nem is tudják, milyen nagy kincs.

Magyarul beszélni és írni spirituális tevékenység

– szögezte le Müller Péter.

Tokajit is árulnak a patinás borkereskedésben

Vendégéről kiderült, hogy családjának 340 éve van borkereskedése a Buckingham-palotával szemben, ő maga is kitanulta a borászatot.

A király lényegében a szomszédom, akár át is ugorhatna egy üveg jóféle Tokajiért, mert azt is árulunk. Nekem kedvencem emellett a villányi vörösbor is

– mosolygott Richard Rudd, aki a feleségével, 20 és 22 éves lányával érkezett Budapestre, 25 éves fia nem tartott velük. Valamennyiüknek nagyon tetszett Magyarország. Müller Péter elmondta: látta Richard Rudd sok poadcastját és elismeréssel nyilatkozott róluk.

Én pedig olvastam angolul a Jóskönyvet és nagyon élveztem. Roppant nehéz lehetett lefordítani

– tért vissza a magyar nyelv különlegességére Richard Rudd, akinek a poadcastjait és az Instagramon futó programjait több ezer ember kíséri figyelemmel a világ minden tájáról. Sok helyen alakultak Génkulcsok-közösségek, így Magyarországon is. Ennek ellenére Rudd nem hírességként tekint magára.

Legszívesebben otthon vagyok a családommal. A Ji-King azonban szükségszerűen változást hozott a kapcsolataimban. A társas kapcsolatok okozzák a legnagyobb nehézségeket az életben.

- mondta a Borsnak.