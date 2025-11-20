Müller Péter a Borstól tudta meg: szobor készül róla

Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Müller Péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 12:20
szoboríró
Egy keszthelyi szobrászművész, aki nagy tisztelője a legolvasottabb magyar írónak, domborműbe álmodta őt. Müller Péter elárulta a Borsnak, mit gondol erről.

Különös ötlete támadt egy keszthelyi szobrászművésznek, aki a Borsnak árulta el először: domborművet készített Müller Péterről. A Kossuth-díjas író arcát fénykép és emlékezet alapján mintázta meg. Müller Péter, akinek a könyvei szinte minden magyar háztartásban ott vannak a polcon, szintén tőlünk tudta meg, hogy szobor készült róla.

Müller Péterről készült dombormű
Turi Török Tibor műtermében a Müller Péterről készült domborművel / Fotó: Turi Török Tibor

Müller Péter fantasztikus munkásságát elismerve jött az ötlet, hogy az íróról készüljön egy dombormű 

- mondta lapunknak Turi Török Tibor, a Magyar Érdemrenddel kitüntetett, Podmaniczky-díjas szobrászművész. 

Az alkotó olyan domborművet készített az íróról, ami térbeli ábrázolásban adja vissza Müller Péter alakját mellkastól felfelé, a síkból 6-7 centiméterre kiemelkedve.

A dombormű spanyol kerámiából készült, a mérete 60x50 centiméter, súlya pedig 10 kg. Még nincs kiégetve, de ha ez is megtörténik, az anyag gránit keménységű lesz 

- tette hozzá a szobrászművész, aki szeretné, ha Keszthelyen, egy méltó kültéri helyen állítanák ki az alkotását.

Az évszám Müller Péter halhatatlanságát szimbolizálja - művei által örökké él  / Fotó: Turi Török Tibor

A művész eddigi pályafutása során nagyon sok gyönyörű alkotást készített, ilyen például a Bódi Mária Magdolna – a Balaton szentje - dombormű, vagy a Dr. Kesztyűs Ferenc festőművészről készült dombormű. A Magyar Kultúra lovagja, számos híresség megformálója. 

Müller Pétert meglepte az alkotás

Müller Péter zártkörű könyvbemutató November 6 2025.11.06. 18 óra, Torockó Vendéglő, Bp. Martinovics tér 2.
Müller Péter Kossuth-díjas író a Jóskönyv angol nyelvű világpremierje alkalmából rendezett könyvbemutatón / Fotó: Ripost

Müller Péter a hír hallatán először meglepődött, de aztán - közismert humorát megcsillogtatva - így reagált:

Mindig is tudtam, hogy a pályafutásom végén emlékmű lesz belőlem! Még jó, hogy dombormű és nem szobor, mert így elég magasan lesz ahhoz, hogy ne pisiljék le a kutyák

- nevetett. Aztán komolyra fordítva a szót, azt mondta: nagyon örül, megtiszteltetésnek tartja.

Különös élmény egy kitűnő művész alkotásában megnézni magamat, mely akkor is fennmarad, ha én már nem leszek. Kár, hogy nem akkor készítette el ezt a művet, amikor még fiatal voltam. Én most is annak érzem magam belül.

A 89 esztendős író egyébként közel sincs pályafutása végén, még mindig tele van tervekkel. Nemrég volt a Jóskönyv című műve angol nyelvű világpremierje. December 1-jén ünnepli 89. születésnapját, de máris arra készül, hogy 90. születésnapján, vagyis jövőre bemutatják egy számára nagyon kedves drámáját. A részletekről egyelőre még nem árulhat el semmit, mondta, de az biztos, hogy a napjai egyáltalán nem unalmasak. Ráadásul több családtagnak is mostanában van a születésnapja, így nagy családi összejövetelre is készülnek a közeljövőben. 

 

