Müller Péter történelmi rekordot dönt, magyar írónak még nemigen volt része ilyenben

Ilyen talán még nem is volt: a világon egyszerre jelenik meg mindenütt angol nyelven az amerikai Inner Traditions kiadó gondozásában Müller Péter műve. A Jóskönyv magyarul már 800.000 példányban elkelt, tehát ott van majdnem minden magyar háztartásban. A mű angol címe: The Book of changes. Troubles, Problems, Lightness and Calm, az alcíme The I Ching as Oracle and Teacher. Ez nagyából annyit tesz: „A változások könyve. Bajok, problémák, könnyedség és nyugalom. A Ji Csing, mint jóslat és tanítómester.”
A könyv kapható lesz egész Amerikában, Ausztráliában, Új-Zélandon, Dél-Afrikában, az Egyesült Királyságban, Indiában, Spanyolországban, Mexikóban és számos más országban. A legnagyobb könyvkereskedések terjesztik. A Bors információi szerint készül már a spanyol fordítás is.
A kiadóval történt megállapodás alapján a világ bármely nyelvén kiadhatják a könyvemet, kivéve magyarul
– tájékoztatta lapunkat Müller Péter. A Kossuth-díjas író elárulta azt is, hogyan került a kiadóhoz a kötet.
Egy véletlen szerencsének köszönhetően, már ha van ilyen. Egy Amerikában élő hölgy, aki olvasta a könyvet és ismert valakit ennél a kiadónál, bevitte hozzájuk. Ott aztán „ráharaptak”
- mondta el. Arra a kérdésünkre, nem sajnálja-e, hogy ez nem korábban történt meg, azt válaszolta:
Nem, ez így jó. Biztosan fejembe szállt volna a dicsőség, ma ez a veszély már nem fenyeget. De persze örülök neki, hogy a világon sok emberhez eljut a könyvem és vele együtt az az üzenet és segítség, amit hordoz.
Mivel november 4-én a könyv megjelenése világpremier, külön könyvbemutatója nem lesz, de november 6-án Müller Péter a barátaival megünnepli.
Minden bunyós és birkózó ott lesz, akivel kapcsolatban vagyok, meg persze művészek, a barátaim
– tette hozzá az író. - Ez csak 2025-ben, a modern technika adta lehetőségekkel fordulhat elő, hogy egy gombnyomásra mindenhol ott van a világon angolul a Jóskönyv, fantasztikus, hogy ezt megérhettem!" Megtudtuk azt is, hogy a könyv puha és kemény borítóval, valamint online is elérhető lesz. Sőt tervezik a hangoskönyv változat elkészítését is.
