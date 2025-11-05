Müller Péter 89 évesen sem áll meg: „Nekem az életművem szépen masnival, dobozban van”

Hihetetlen, de igaz: Müller Péter ma már 89 éves, ám szellemileg még mindig friss!

Müller Péter könyvkiadásai ma is gyarapodnak (Fotó: Mediaworks)

Müller Péter: „Ez egy nagy álom volt”

A népszerű író, gondolkodó és spirituális tanító újabb mérföldkőhöz érkezett – Jóskönyv című műve a mai nappal angol nyelven, világszerte a boltok polcaira kerül.

Ez körülbelül olyan érzés, mint mikor egy gyerek megkíván egy finom befőttet, ami magasan van és nyúlkál érte, majd egyszer csak ráesik a fejére az egész és elborítja a lekvár. Én egész életemben vágyódtam arra, hogy a műveimet megismerje a világ. Ez egy nagy álom volt. Lényegében az egész Föld bolygón megjelenik a könyv. Ez egy hatalmas nagy dolog, hogy megérhettem. Nagyon nagy dolog

– mondta a Peller Mariann-nal készült legutóbbi interjújában.

A világutat bejáró kötet sikerére igen sajátosan reagált, ahogyan azt tőle megszokhattuk:

Az egész múltamat, az életemet, az összes többi könyvemet levetkőztem. Ez a szó, hogy siker, ilyen idős korban már nem azt jelenti, mint egy 30, 40, 50 évesnek. Egész más ízt kap

– mondta a 89 éves szerző.

Rendkívüli életmű

Életműve egyedülálló: kötetei nemcsak hatalmas példányszámban keltek el, hanem rendkívüli sikert arattak olvasók körében egyaránt. Írásai generációkat tanítottak szeretetre, önismeretre és hitre az életben. Most azonban saját magára szeretné fordítani az időt.

A vágyam, ami még hátra van, az már magammal van. Itt rengeteg minden van, ami gubancos. Azt akarom kinyitni, s nem foglalkozom azzal, hogy mások mit szólnak hozzá. Megcsináltam amit akartam. Nekem az életművem szépen masnival, dobozban van, össze van kötve és ott van

– fogalmazott Müller Péter.

Müller Péter kora ellenére kitűnő állapotban van (Fotó: Borsonline)

Ringben és színpadon otthon

Müller Péter író életét nem csak a könyvek töltötték ki. Korábban nagy rajongója volt a küzdősportoknak, ő maga is hosszú időn át bokszolt.

Élveztem. Kellett testemnek, lelkemnek. Ez a sportolói múltam nagyon életben tart. Fiatalabbnak tűnök, mint a korom, mert fel tudok épülni, van alapja. Én a bokszban megtaláltam mindazt, amit a színpadon, a küzdelmet. Az élet célja a küzdés maga. Minden küzdelem

– mesélte.