Müller Péter 89 évesen sem áll meg: „Nekem az életművem szépen masnival, dobozban van”

Hihetetlen, de igaz: Müller Péter ma már 89 éves, ám szellemileg még mindig friss!
A népszerű író, gondolkodó és spirituális tanító újabb mérföldkőhöz érkezett – Jóskönyv című műve a mai nappal angol nyelven, világszerte a boltok polcaira kerül.
Ez körülbelül olyan érzés, mint mikor egy gyerek megkíván egy finom befőttet, ami magasan van és nyúlkál érte, majd egyszer csak ráesik a fejére az egész és elborítja a lekvár. Én egész életemben vágyódtam arra, hogy a műveimet megismerje a világ. Ez egy nagy álom volt. Lényegében az egész Föld bolygón megjelenik a könyv. Ez egy hatalmas nagy dolog, hogy megérhettem. Nagyon nagy dolog
– mondta a Peller Mariann-nal készült legutóbbi interjújában.
A világutat bejáró kötet sikerére igen sajátosan reagált, ahogyan azt tőle megszokhattuk:
Az egész múltamat, az életemet, az összes többi könyvemet levetkőztem. Ez a szó, hogy siker, ilyen idős korban már nem azt jelenti, mint egy 30, 40, 50 évesnek. Egész más ízt kap
– mondta a 89 éves szerző.
Életműve egyedülálló: kötetei nemcsak hatalmas példányszámban keltek el, hanem rendkívüli sikert arattak olvasók körében egyaránt. Írásai generációkat tanítottak szeretetre, önismeretre és hitre az életben. Most azonban saját magára szeretné fordítani az időt.
A vágyam, ami még hátra van, az már magammal van. Itt rengeteg minden van, ami gubancos. Azt akarom kinyitni, s nem foglalkozom azzal, hogy mások mit szólnak hozzá. Megcsináltam amit akartam. Nekem az életművem szépen masnival, dobozban van, össze van kötve és ott van
– fogalmazott Müller Péter.
Müller Péter író életét nem csak a könyvek töltötték ki. Korábban nagy rajongója volt a küzdősportoknak, ő maga is hosszú időn át bokszolt.
Élveztem. Kellett testemnek, lelkemnek. Ez a sportolói múltam nagyon életben tart. Fiatalabbnak tűnök, mint a korom, mert fel tudok épülni, van alapja. Én a bokszban megtaláltam mindazt, amit a színpadon, a küzdelmet. Az élet célja a küzdés maga. Minden küzdelem
– mesélte.
Müller Péter szavai mától világszerte célba érnek, és reméljük, még sok boldog éven át taníthat mindnyájunkat!
