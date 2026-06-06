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Meseszép esküvő: Anna hercegnő fia ápolónőt vett feleségül

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors esküvő
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 16:43
peter phillipshercegnőkirályi család
Az egész királyi család részt vett az esküvőn, melynek keretein belül Anna hercegnő fia, Peter Phillips feleségül vette Harriet Sperlinget.

Anna hercegnő fia, Peter Phillips feleségül vette Harriet Sperlinget, a királyi család pedig egy emberként örült a boldogságuknak. 

Szinte az összes magas rangú királyi családtag a Gloucestershire-i Cirencester közelében található Kemble kis falujába érkezett a privát esküvőre, köztük a walesi herceg és hercegné, Edinburgh hercege és hercegnéje, valamint a király és a királyné. 

Ott volt Beatrice és Eugénia hercegnők is. Ez az első alkalom, hogy édesapjuk, Andrew Mountbatten-Windsor letartóztatása óta részt vettek egy nagyszabású királyi családi összejövetelen. Harry herceg és Meghan Markle azonban nem vettek részt.

A menyasszony lenyűgöző volt az Emilia Wickstead tervező által tervezett csipke ruhájában, amelyhez a Pragnell család tiaráját viselte. A szertartás után az ifjú pár fotósoknak pózolt, mielőtt elvitték őket az esküvői fogadásra a Gatcombe Parkba.

Phillips a király unokaöccse, Vilmos és Harry unokatestvére, valamint Zara Tindall testvére, Anne és első férje, Mark Phillips kapitány fia. 2020-ban vált el első feleségétől, Autumntól 12 év házasság után, és megosztja két gyermekük felügyeleti jogát.

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