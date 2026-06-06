Meseszép esküvő: Anna hercegnő fia ápolónőt vett feleségül

Anna hercegnő fia, Peter Phillips feleségül vette Harriet Sperlinget, a királyi család pedig egy emberként örült a boldogságuknak.
Szinte az összes magas rangú királyi családtag a Gloucestershire-i Cirencester közelében található Kemble kis falujába érkezett a privát esküvőre, köztük a walesi herceg és hercegné, Edinburgh hercege és hercegnéje, valamint a király és a királyné.
Ott volt Beatrice és Eugénia hercegnők is. Ez az első alkalom, hogy édesapjuk, Andrew Mountbatten-Windsor letartóztatása óta részt vettek egy nagyszabású királyi családi összejövetelen. Harry herceg és Meghan Markle azonban nem vettek részt.
A menyasszony lenyűgöző volt az Emilia Wickstead tervező által tervezett csipke ruhájában, amelyhez a Pragnell család tiaráját viselte. A szertartás után az ifjú pár fotósoknak pózolt, mielőtt elvitték őket az esküvői fogadásra a Gatcombe Parkba.
Phillips a király unokaöccse, Vilmos és Harry unokatestvére, valamint Zara Tindall testvére, Anne és első férje, Mark Phillips kapitány fia. 2020-ban vált el első feleségétől, Autumntól 12 év házasság után, és megosztja két gyermekük felügyeleti jogát.
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