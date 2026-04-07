Leáll a K&H: erre jobb, ha már most felkészülnek az ügyfelek!

Több, komolyabb karbantartás is várható a bank rendszereiben áprilisban. Mutatjuk, mit kell tudniuk a K&H ügyfeleinek!
Míg az OTP-nek április 18-án és 28-án lesz két komolyabb leállása (erről ide kattintva lehet részletesebben olvasni), addig a K&H Bank több ütemben végez karbantartásokat a rendszerekben április folyamán.
Ilyen leállásokra kell készülniük a K&H ügyfeleinek
A Bank a következő áprilisi leállásokra hívja fel a figyelmet közleményükben:
2026. április 11-én 02:00 órától 08:00 óráig: tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelés, lassulás várható a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési és kiegészítő szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain.
2026. április 12-én 02:00 órától 08:00 óráig tervezett rendszerkarbantartás miatt az azonnali átutalási megbízás indítása szolgáltatásunk nem lesz elérhető.
2026. április 14-én 22:00-tól 2026. április 15-én 01:00 óráig tervezett rendszerkarbantartás miatt a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül végezhető, a vállalati hirdetményben rögzített K&H Cégvonal szolgáltatások, valamint a lakossági hirdetményben rögzített K&H TeleCenter és Prémium Távbankár szolgáltatások szünetelnek, kivéve a bankkártya, hitelkártya, ePIN kód és mobil-token tiltása/törlése, valamint az általános információnyújtás szolgáltatások, amelyek elérhetőek lesznek. A szolgáltatás kiesés a jelenlegi szabályozás értelmében üzemszünetnek minősül.
2026. április 17-én 3:00 és 5:00 óra között tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhat a K&H SZÉP Kártya, K&H POS, mobiltelefonegyenleg-feltöltés és az ATM szolgáltatásainkban. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében üzemszünetnek minősül.
2026. április 25-én 2:00 és 8:00 óra között, 2026. április 25-én 22:00 órától 2026. április 26-án 8:00 óráig valamint 2026. április 26-án 22:00 órától 2026. április 27-án 4:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhat a 3D Secure, K&H Szép kártya, K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében bankszünnapnak minősül.
