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A személyiségteszt alapján a család óriási hatást gyakorol ránk.

Megdöbbentő személyiségteszt: most kiderül, hogyan formáltak téged a múltbeli kapcsolataid

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors önismeret
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 16:45
társas kapcsolatokszemélyiségtesztteszt
Számos dolog formálja az egyéniségünket, amire a környezetünk is óriási hatást gyakorol. Ezért, ha kíváncsi vagy arra, hogyan befolyásolták a kapcsolataid a jellemedet, akkor töltsd ki ezt a nem mindennapi személyiségtesztet!
Lévaffy Luna
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Társas kapcsolataink óriási szerepet játszanak abban, hogy milyen emberekké válunk, illetve, hogy milyen tulajdonságok erősödnek fel bennünk. Ezért ezzel a vizuális személyiségteszttel könnyedén a végére járhatsz, hogy miért vagy az, aki. Készen állsz egy nem mindennapi utazásra? Akkor olvass tovább!

Személyiségteszt, amely a társas kapcsolatokra helyezi a hangsúlyt.
Töltsd ki ezt a nem mindennapi személyiségtesztet!
Fotó: Shutterstock
  • Társas kapcsolataink erősen befolyásolják a személyiségünket.
  • Ezzel a teszttel nagyobb önismeretre tehetsz szert.
  • Most kiderül, hogyan váltál azzá az emberré, aki ma vagy.

Pszichológiai személyiségteszt: ilyen hatással voltak az egyéniségedre a korábbi kapcsolataid

Számos tényező befolyásolja a személyiségünket, mint például a társas kapcsolataink, legyen szó családról, párkapcsolatról vagy munkahelyi viszonyról. Azonban azok a kapcsolatok, amelyeket már gyermekkorunkban alakítunk ki másokkal, nagy hatással vannak a világképünkre és a jellemünkre. Ezért ezzel a rövid személyiségteszttel gyorsan a végére járhatsz annak, hogyan váltál azzá az emberré, aki ma vagy, és olyan dolgokat is megtudhatsz magadról, amiket még csak nem is sejtettél. Csupán annyi a dolgod, hogy rápillantasz az alábbi képre, és kiválasztod azt az embercsoportot, amelyik szerinted nem alkot egy családot. Készen állsz? Akkor vágjunk bele!

Melyik nem egy család?

Ha az első képet választottad: az anya fogja a gyermek kezét

Amennyiben szerinted az első képen látható két felnőtt és gyermek nem alkot egy családot, akkor valószínűleg traumatikus élményt szenvedtél a múltadban, vagy egy diszfunkcionális családban nőttél fel. Ugyanis az 1. sziluett gondoskodó és szerető szülőket ábrázol, akik jó kapcsolatot ápolnak a gyermekükkel. A döntésed alapján tehát nehezen nyílsz meg másoknak, és nem könnyen engedsz be valakit az életedbe. Állandóan attól félsz, hogy visszaélnek a jóindulatoddal, és semmibe veszik az érzéseidet.

Ha a második képet választottad: a szülők nem foglalkoznak egymással és a gyermekkel sem

Ha a második képre esett a választásod, nagyon családcentrikus személyiség vagy, aki mindennél többre értékeli a szeretteit. Mások szükségleteit a sajátjaid elé helyezed, és mindig kész vagy segíteni. Ugyanis a 2. sziluettből egyértelműen látszik, hogy a felnőttek leginkább magukra, semmint egymásra vagy a gyermekre koncentrálnak. Ennek fényében tartós és mély kapcsolatokat ápolsz a környezeteddel, prioritásként kezeled a szeretteid boldogságát, valamint mindig nagy hangsúlyt fektetsz a bizalom kiépítésére.

Ha a harmadik képet választottad: az apa fogja a gyermek kezét

A harmadik képre esett a választásod? Akkor nem igazán vagy családcentrikus, viszont nagyra értékeled az emberi kapcsolatokat, köztük a barátságokat és a kollégákkal való viszonyodat. Nagyon szeretsz gondoskodni másokról, miközben azon dolgozol, hogy jobbá tedd a szeretteid életét. Bár lehetséges, hogy nem vagy tisztában a vér szerinti család fogalmával, a személyiséged arra ösztönöz téged, hogy megvédj és meghallgass másokat.

Ebből a videóból megtudhatod, mit árul el rólad a hálószobád:

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu