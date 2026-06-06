Sokkoló diagnózist kapott a család: áttétes rákkal küzd az addig makkegészséges, egyéves kislány

A brit házaspár, James és Sophie Rushby egy teljesen átlagos, boldog életet élt a gyerekeivel, egészen tavaly májusig, amikor észrevettek egy apró, ártalmatlannak tűnő dudort az egyéves kislányuk, Ottilie fején. Nem akartak kockáztatni, megmutatták a háziorvosnak, de arra a rémálomra, ami ezután következett, senki sem készíthette fel őket. A kórházban azonnal CT-vizsgálatra küldték a kicsit, az eredmények láttán pedig az orvosok arca is elkomorodott.

Senki sem hitte volna, hogy a kislány fején lévő aprócska dudor mögött egy halálos daganat rejtőzik / Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Kegyetlen igazság: áttétes daganat pusztít a kislány szervezetében

Az apuka, a 41 éves James idézte fel azt a pillanatot, amikor egy zárt szobában közölték velük a felfoghatatlant.

A specialista elmondta, hogy Ottilie-nak egy hatalmas tumor nő a feje oldalán. Ez derült égből a villámcsapás volt egy olyan kislány számára, aki addig teljesen egészséges volt, nem voltak fájdalmai, sem aggasztó tünetei

– idézte az apa BBC-nek adott nyilatkozatát a People magazin.

A kislányt azonnal rohammentővel szállították át a Queen's Medical Center speciális osztályára Nottinghamben. Az ezt követő napok földi pokollal értek fel a család számára: a csöppség öt nap alatt öt altatáson, MRI-vizsgálatokon és biopszián is átesett. A végső diagnózis lesújtó volt: kiderült, hogy Ottilie neuroblasztómában, egy ritka és agresszív rákban szenved. A daganat a kicsi veséjéből indult ki, és mire észrevették, már átterjedt a csontvelőre, a gerincre és a koponyára is.

Teljesen összeomlottunk, amikor ezt a rengeteg információt ránk zúdították, mialatt mindössze két nappal korábban még odahaza éltük a normális, boldog életünket

– mondta az édesapa.

Ottilie előtt most egy embert próbáló, 12-18 hónapos kezeléssorozat áll: kemoterápia, műtétek, vérátömlesztések, őssejt-transzplantáció és sugárkezelés. A jelenlegi esélyei ijesztőek, az orvosok mindössze 30-50% túlélési rátát jósolnak neki. A szülők utolsó reménysége egy New York-i vakcinakísérlet lehet, ahová a brit kezelések után akarják kijuttatni a lányukat.

A kislány május 21-én kezdte meg az intenzív kemoterápiát. Édesanyja, Sophie szerint a legbizarrabb az egészben az, hogy a kislányon szinte semmi sem látszik.

Látszólag teljesen jól van, ami miatt még nehezebb mindezt felfogni: folyamatosan jön-megy, rohangál, nevet és játszik... De közben egyértelmű, hogy nagyon beteg

– mondta el az édesanya, kiemelve, igyekeznek a férjével erősek maradni. Ottilie mellett egy ötéves kisfiú, Archie szülei is, így a gyermekeik miatt nem tehetik meg azt, hogy összeomlanak.

Ott van nekünk Archie is, aki most ötéves, szóval nincs időnk szétesni. A gyerekeink miatt muszáj összeszednünk magunkat

- tette hozzá.