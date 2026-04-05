Most jelentette be az OTP: leáll a rendszer, nem lehet majd fizetni a kártyáikkal

Két komolyabb leállás is közeleg, az egyikben ráadásul minden OTP-logós bankkártya érintett lesz!
Hivatalos felületükön két leállást is bejelentett áprilisra az OTP Bank.
Az első április 18-án 0 órától várhatóan hajnali 2 óráig tart. Ekkor fejlesztési okokból nem lesznek elérhetőek a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások, illetve ugyanebben az időszakban előfordulhat, hogy az üzleti ügyfeleket kiszolgáló digitális alkalmazások (eBIZ szolgáltatás, Electra rendszer, Vámpénztár rendszer), internet- és mobilbanki funkciók, illetve az SMS szolgáltatások, valamint az internetes kártyás fizetések jóváhagyása átmenetileg nem lesz elérhető. Tekintettel, hogy a leállás éjjel lesz, ez nagy valószínűséggel igen keveseket érint majd.
A második leállás azonban komolyabban bezavarhat azoknak az éjjeli baglyoknak, akiknek OTP-s kártya lapul a zsebükben. Ők nem árt, ha készpénzt is vesznek magukhoz, ugyanis fejlesztési okokból 2026. április 28-án hajnali 1 órától 2:30-ig nem lesz elérhető az OTP Bank kártyás fizetési rendszere, ami miatt a fizetési terminálokon és online felületeken nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.