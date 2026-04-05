Most jelentette be az OTP: leáll a rendszer, nem lehet majd fizetni a kártyáikkal

Két leállást jelentett be az OTP Bank: nem árt felkészülni!

Hivatalos felületükön két leállást is bejelentett áprilisra az OTP Bank.

Az első április 18-án 0 órától várhatóan hajnali 2 óráig tart. Ekkor fejlesztési okokból nem lesznek elérhetőek a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások, illetve ugyanebben az időszakban előfordulhat, hogy az üzleti ügyfeleket kiszolgáló digitális alkalmazások (eBIZ szolgáltatás, Electra rendszer, Vámpénztár rendszer), internet- és mobilbanki funkciók, illetve az SMS szolgáltatások, valamint az internetes kártyás fizetések jóváhagyása átmenetileg nem lesz elérhető. Tekintettel, hogy a leállás éjjel lesz, ez nagy valószínűséggel igen keveseket érint majd.

A második leállás azonban komolyabban bezavarhat azoknak az éjjeli baglyoknak, akiknek OTP-s kártya lapul a zsebükben. Ők nem árt, ha készpénzt is vesznek magukhoz, ugyanis fejlesztési okokból 2026. április 28-án hajnali 1 órától 2:30-ig nem lesz elérhető az OTP Bank kártyás fizetési rendszere, ami miatt a fizetési terminálokon és online felületeken nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni.