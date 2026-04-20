Őrületes pénzeső: a lottónyeremények hetén valaki 100 milliót nyert kaparóson

Hihetetlen szerencse ért valakit Szekszárdon: egy játékos 100 millió forintot nyert egy kaparós sorsjeggyel. A nem mindennapi eset a Kadarka utcában található Spieler lottózó üzletben történt.

Bámulatos, 100 milliós összeg ütötte a nyertes markát, ráadásul épp akkor, amikor a mesés lottónyeremények is elkeltek

100 milliós nyereménnyel bővült a lottó csodahete

Az egyik visszajáró vendég április 17-én vásárolt egy kaparós sorsjegyet, amelyről hamar kiderült, hogy elképesztő nyereményt rejt. Amikor lekaparta, rögtön világossá vált, hogy nem kevesebb mint 100 millió forint ütötte a markát.

A szerencsét az „Ajándék” nevű sorsjegy hozta meg, amely mindössze 2000 forintba kerül, most viszont ennek az árnak az ötvenezerszeresét nyerte vissza a játékos. A lottózó tulajdonosa, Szabó Balázs elárulta, hogy nem ez az első nagy dobás az üzlet történetében, két évvel ezelőtt már volt egy százmilliós nyereményük, akkor valaki a Tippmixen vitte el a hatalmas összeget, igaz, akkor egy 8 millió forintos tétet kockáztatott. Emellett több alkalommal is előfordultak már kisebb, néhány milliós nyeremények is.

A Spieler sportfogadó lottózó tulajdonosa elárulta, hogy bár nagy forgalmú lottózóként működnek, náluk legfeljebb 600 ezer forintig tudnak nyereményt kifizetni. A szerencsés játékosnak egy hagyományos lottózóban kell jelentkeznie a nyertes szelvénnyel. Fontos tudni, hogy Magyarországon a nyertesek kilétét szigorúan védi az adatvédelem, a Szerencsejáték Zrt. köteles bizalmasan kezelni a győztes személyes adatait.

A múlt hét garantáltan valóságos pénzesőként vonul be a lottótörténelembe. Ritkán fordul elő ugyanis, hogy ennyi főnyeremény talál gazdára ilyen rövid idő alatt: szerdán a Skandináv lottó, csütörtökön a hatoslottó, szombaton pedig az ötöslottó és a Joker főnyereményét is elvitték. Ráadásul az ötöslottón elképesztő rekord született, közel 6 milliárd 781 millió forint talált gazdára, ami minden idők egyik legnagyobb nyereménye - írja a Teol.